पटना में आज बिहार के मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर गोपालगंज में हुए हमले की खबर से सनसनी फैल गई है. बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कल रात जानलेवा हमला हुआ है और उनकी स्थिति गंभीर है. उन्हें देर रात गोपालगंज मॉडल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था जहां से उन्हें पटना के लिए रेफर कर दिया गया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि पंकज त्रिपाठी के परिजनों ने इस मामले में मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है. जानकारी के मुताबिक पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव बरौली प्रखंड के बेलसंड है और बेलसंड गांव में ही उनके बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी अपने परिवार के साथ रहते हैं.

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