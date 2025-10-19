मुंबई से बिहार जा रही ट्रेन से गिरकर दो यात्रियों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बिहार जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस से नासिक रोड रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर तीन यात्री गिर गए. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. नासिक रोड पुलिस ने इस घटना में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है.

घटना की सूचना मिलने पर नासिक रोड थाने की एक टीम मौके पर पहुंची. भुसावल जाने वाली पटरी पर किलोमीटर 190/1 और 190/3 के बीच 30 से 35 वर्ष की आयु के दो युवक मृत पाए गए. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल पाया गया. गंभीर हालत में युवक को तुरंत एम्बुलेंस से जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. दीपावली के मद्देनजर उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों में काफी भीड़ होती है. इसलिए प्रारंभिक जानकारी यह सामने आ रही है कि यह हादसा ट्रेन से गिरने के बाद हुआ. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये युवक किसी त्योहार पर अपने गृहनगर जा रहे थे या बिहार चुनाव में मतदान करने.

इस बीच, ओढ़ा रेलवे स्टेशन के प्रबंधक आकाश को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद नासिक रोड थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाले, उपनिरीक्षक माली और कांस्टेबल भोले मौके पर पहुंचे. इसके बाद, मृतक यात्रियों की पहचान के लिए पंचनामा बनाकर उनसे जानकारी ली जा रही है.