संसद सत्र दूसरा हफ्ता: सोमवार को वंदे मातरम पर बोलेंगे PM मोदी, चुनाव सुधार पर राहुल गांधी पूछेंगे सवाल

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते की शुरुआत में हंगामा और बाद में रूटीन काम-काज देखने को मिला. लेकिन दूसरे हफ़्ते में फ़ोकस वन्दे मातरम और चुनाव सुधार के मुद्दे पर होने वाली चर्चा में बड़े नेताओं के भाषणों पर रहेगा. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार को लोकसभा में दोपहर 12 बजे के बाद चर्चा शुरू होगी, जिसके पहले वक्ता पीएम मोदी होंगे. कांग्रेस की तरफ से मुख्य वक्ताओं में गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी का नाम है. "वंदे मातरम" पर करीब दस घंटे चर्चा होनी है. यानी लोकसभा के सोमवार देर रात तक चलने की संभावना है.

लोकसभा में 'राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा' सोमवार के लिए सूचीबद्ध है और इस पर बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा में दूसरे वक्ता होंगे. इस चर्चा में लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित अन्य सदस्य भी शामिल होंगे.

संसद में यह चर्चा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित और जदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोह का हिस्सा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उस पर 1937 में इस गीत से प्रमुख छंदों को हटाने और विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाया था.

सात नवंबर को, मोदी ने वंदे मातरम् के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले समारोहों की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के बीच इस गीत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

अधिकारियों ने बताया, 'चर्चा के दौरान वंदे मातरम् से जुड़े कई महत्वपूर्ण और अनजाने पहलू देश के सामने आएंगे.' गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री एवं राज्यसभा के नेता जे पी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे.

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर भी चर्चा होगी, जिसमें मंगलवार और बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) सहित इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा. राज्यसभा में बुधवार और बृहस्पतिवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी.



मंगलवार को चुनाव सुधार के मुद्दे पर होगी चर्चा

मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा होगी. जिस दौरान विपक्ष चुनाव आयोग द्वारा करवाई जा रही SIR प्रकिया को लेकर सवाल खड़े करेगा. इस चर्चा में नेता विपक्ष राहुल गांधी विपक्ष की तरफ़ से चर्चा की शुरुआत करेंगे. बीते कई महीनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटचोरी का आरोप लगा कर हमलावर रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी "वोटचोरी" के मुद्दे को एक बार फिर जोरशोर से उठाएँगे. जानकारी के मुताबिक केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अंत में चर्चा का जवाब दे सकते हैं. चुनाव सुधार पर भी चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

राज्यसभा में वंदे मातरम पर बोलेंगे अमित शाह

दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा मंगलवार और चुनाव सुधार पर चर्चा बुधवार को होगी. जानकारी के मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे. वहीं विपक्ष से नेता विपक्ष खरगे प्रमुख वक्ता हो सकते हैं. राज्यसभा में भी दोनों मुद्दों पर दस–दस घंटे तक चर्चा चलेगी.

इस बार मात्र तीन हफ्तों का है संसद का शीतकालीन सत्र

इस बार शीतकालीन सत्र केवल तीन हफ्तों का है. दूसरे हफ़्ते में सदन में खूब जुबानी जंग देखने को मिलेगी. वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान माहौल गर्म रहने वाला है. इन दोनों मुद्दों पर चर्चा के बाद विपक्ष प्रदूषण और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर सकता है.

एक दिसंबर से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दो दिनों की कार्यवाही एसआईआर पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित रही.

