विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.

विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान
Viksit Bharat GRAM G Mission: नयी ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत गांवों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य तय किए जाएंगे.
नई दिल्ली:

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) - VB - G RAM G अधिनियम, 2025 के तहत कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी.

मनरेगा की जगह लाये गए नए "जी राम जी" योजना पर देशभर की स्वयं-सहायता समूह (Self Help Group – SHG) से जुड़ी महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने ये महत्वपूर्ण बात कही. इस राष्ट्रीय स्तर के संवाद में 622 जिलों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, इस संवाद के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा,"विकसित भारत–जी राम जी योजना देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला ऐतिहासिक कदम है. इस अधिनियम के तहत कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी. इसके लिए एकल महिलाओं को विशेष ‘ग्राम रोजगार गारंटी कार्ड' जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें प्राथमिकता के आधार पर काम दिया जाएगा".

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस नयी ग्रामीण रोज़गार योजना के तहत गांवों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य तय किए जाएंगे. जिन पंचायतों में अधिक कार्यों की आवश्यकता होगी, उन्हें उसी अनुपात में काम आवंटित किया जाएगा.

साथ ही, "जी राम जी" अधिनियम के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना विकास, पशुपालन आधारित आजीविका और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले कामों को ज़्यादा तवज्जोह दी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर और इन्फ्रास्ट्रक्चर मज़बूत करने पर ज़ोर देकर हर गांव को विकास का केंद्र बनाने की कोशिश होगी. इससे ग्रामीण पलायन में कमी की उम्मीद है.

ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिन रोजगार की गारंटी

अगर नयी योजना के तहत काम मिलने में देरी होती है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में किया गया है. ग्रामीण मजदूरों को अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, "शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियों को योजना के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी भागीदारी और लाभ मिलेगा. ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा, शिकायत निवारण तंत्र का सशक्तीकरण तथा महिला मुखिया परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के निर्माण वाले कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी".

इस संवाद के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने दोहराया कि कुछ लोग योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अब 125 दिन का रोजगार “पत्थर की लकीर” है.
 

