Monsoon Sesseion Live Update: बीजेपी 'विपक्ष मुक्त' संसद चाहती है - मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे (भाजपा) एक विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं. संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई भी इसी वजह से की है. हम संसद में महंगाई, गुजरात में जहरीली शराब कांड का मुद्दा भी उठाएंगे.

They (BJP) want an 'Opposition-mukt' parliament, that's why the action against Sanjay Raut. We'll raise issues of inflation, Gujarat hooch tragedy in Parliament. 'Op Keechad' by them (BJP) in Jharkhand will also be raised today: LoP Rajya Sabha & Cong leader Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/ZKiEBwKVbU