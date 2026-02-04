संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और अबतक काफी हंगामा देखने को मिला है. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं. राहुल गांधी के द्वारा भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के अंश को कोट करने को लेकर पिछले 2 दिनों से लोकसभा में काफी हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उन्‍हें बोलने नहीं दिया जा रहा है. इसे लेकर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने से रोकने को परंपरा का उल्लंघन बताया है. इस बीच लोकसभा ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने और चेयर की तरफ कागज उछालने के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को बजट सत्र के शेष समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. सस्पेंड किए गए सांसदों में अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत यादवराव पाडोले, एस वेंकटेश और डीन कुरियाकोस शामिल हैं. आज भी इस मुद्दे पर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है.

