पेरिस ओलंपिक 2024 : मंगोलिया, हैती, श्रीलंका के खिलाड़ियों के कपड़ों पर फिदा हुए भारतीय; अपने खिलाड़ियों के कपड़ों पर भड़के

पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics 2024) सेरेमनी में भारतीय महिला खिलाड़ियों के ड्रेस को देख भारतीयों ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर रखा है. सभी डिजायनर को जमकर कोस रहे हैं. यहां तक की श्रीलंका और हैती की टीमों के ड्रेस को भी भारतीय ड्रेस से बेहतर बता रहे हैं. मंगोलिया की टीम के लिए बनी ड्रेस को भी काफी शेयर किया जा रहा है.

Olympic Uniform of India vs Mongolia. Both are traditional dress. One has class pic.twitter.com/dYqhHKkZNb

एक्स पर यूजर्स भारत और मंगोलिया के खिलाड़ियों के फोटो शेयर कर पूछ रहे हैं कि कौन से देश के खिलाड़ी अच्छे लग रहे हैं. दोनों ने पारंपरिक परिधानों को चुना है, लेकिन एक में क्लास है.

India has the most diverse culture with amazing traditional dress representing each region, yet the #Olympics uniform of #India is the most hedious one. The worst taste in fashion whoever designed it. pic.twitter.com/eCJJWaTpHW