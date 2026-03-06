UPSC में एकांश ढुल का कमाल, पंचकूला के लाल को मिली तीसरी रैंक; CM सैनी ने फोन कर पिता को दी बधाई

पंचकूला के एकांश ढुल की UPSC में देश भर में तीसरी रैंक (AIR 3) आने पर प्रदेश में खुशी का माहौल है. इस ऐतिहासिक सफलता के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद एकांश के पिता और भाजपा नेता कृष्ण ढुल को फोन कर बधाई दी. मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को गौरव बताया है.

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आज जारी किया है. जिन भी उम्मीदवारों ने UPSC CSE 2025 एग्जाम दिया है वो UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं.

इस साल अनुज अग्निहोत्री ने सिविल सेवा एग्जाम में प्रथम स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे स्थान पर अकांश ढुल हैं. पंचकूला (सेक्टर 12) के रहने वाले एकांश ढुल ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा में देशभर में तीसरा स्थान (AIR 3) हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. एकांश ने लगातार तीन बार इस कठिन परीक्षा को पास करने का गौरव प्राप्त किया है.

एकांश के इस सफर में हर साल उनकी रैंक में एक प्रभावशाली सुधार देखने को मिला. साल 2024 में 342वीं रैंक और फिर 2025 में 295वीं रैंक हासिल करने के बावजूद, उन्होंने अपना आईएएस (IAS) बनने का लक्ष्य नहीं छोड़ा. अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए और कड़ी मेहनत के दम पर, अब उन्होंने एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे देश के टॉप-3 में जगह बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में जश्न का माहौल है, बल्कि हरियाणा के युवाओं के लिए भी वह एक बड़ी प्रेरणा बनकर उभरे हैं.

UPSC CSE रिजल्ट कैसे चेक क: Steps to Download UPSC CSE Result 2025

UPSC CSE रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://upsc.gov.in upsc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर What's New सेक्शन दिखेगा. इसमें Examination > Active Examinations या Results पर क्लिक करें. यहां पर एक एग्जाम लिंक होगा. इसपर क्लिक कर दें. अब रिजल्ट एक PDF डॉक्यूमेंट के रूप में दिखाई देगा. डाउनलोड आइकन पर क्लिक करें इसे सेव कर दें. PDF में अपना रोल नंबर या नाम खोजने के लिए सर्च फंक्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल करें.

