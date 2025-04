VIDEO: तहव्वुर राणा जुबान खोलेगा, धड़कनें पाक की बढ़ेंगी, जानिए क्या दिया बयान 

Tahawwur Rana Extradition: तहव्वुर राणा भारत आ रहा है और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुईं हैं. इस बीच कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है. इस बीच पीटीआई ने दावा किया है कि दिल्ली की एक अदालत को 26/11 के मुंबई हमलों के रिकॉर्ड मिल गए हैं. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने पाक मीडिया से बात करते हुए कहा, 'राणा पिछले दो दशकों से पाकिस्तानी दस्तावेज़ों का नवीनीकरण नहीं कराया है. उसकी नागरिकता को लेकर स्थिति स्पष्ट है और वह कनाडाई नागरिक है.'

