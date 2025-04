पहलगाम आतंकी हमला: PM की अध्यक्षता में CCS की बैठक शुरू, शाह-राजनाथ-डोभाल मौजूद

Pahalgam Terror Attack: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सहित अन्य कई लोग मौजूद है. इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद की स्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. मालूम हो कि सीसीएस शीर्ष जिम्मेदारों की वो समिति है, जिसमें देश की सुरक्षा से संबंधित बड़े फैसले लिए जाते हैं. इस बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम का दौरा कर चुके हैं. वो आज ही दोपहर बाद दिल्ली लौटे थे.



अब सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में शामिल हो चुके हैं. बैठक में अमित शाह पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी पीएम मोदी सहित सभी लोगों को देंगे. जिसके बाद सभी से चर्चा के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.

VIDEO | Union Home Minister Amit Shah (@AmitShah) arrives at PM Modi's (@narendramodi) official residence at 7 Lok Kalyan Marg.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/C8B0nD0JbL