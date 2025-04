साबरमती आश्रम में पार्टी कार्यक्रम के दौरान बेहोश हुए पी चिदंबरम, बेटे ने कहा- वह ठीक हैं

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम यहां पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूत्रों का कहना है कि संभवत: गर्मी के कारण ऐसा हुआ है. उनके पुत्र एवं लोकसभा सदस्य कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उनके पिता की हालत ठीक है और चिकित्सक उनकी जांच कर रहे हैं.

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: Congress leader P Chidambaram fell unconscious due to heat at Sabarmati Ashram and was taken to a hospital. pic.twitter.com/CeMYLk1C25