कानून वापस लेना ही होगा... वक्फ अधिनियम को लेकर क्यों भड़के ओवैसी, पढ़ें

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित एआईएमआईएम मुख्यालय दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा, जैसा कि रद्द किए जा चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहा. ओवैसी ने कहा, ‘‘आपको (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी) ये कानून वापस लेना ही होगा. जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है, हम भी उसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे. जब तक कानून वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रहेगा.''

उन्होंने कहा, ‘‘क्या आप (सभा) एक लंबी लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो अपने आप से वादा करें कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे.''

Shukriya Hyderabad! This was a great show of unity against the #WaqfAmendmentAct. This law must go because it is against the Constitution's spirit. Grateful for the participation of heads of many organisations. I must also thank @CPHydCity & his team for their cooperation. This… pic.twitter.com/OFz2kl03gK