अब CJI से भी मिलेंगे विपक्षी नेता, राहुल गांधी ने किया ऐलान; बोले- राष्ट्रपति ने सबूत मांगे

INDIA गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुनाव प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा. मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनसे सबूत मांगे. वहीं अब विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात करेंगे.

राहुल गांधी ने मुलाकात के बाद कहा कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बातचीत हुई. उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ने उनके द्वारा उठाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों को खारिज नहीं किया.

राहुल गांधी ने कहा, 'पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार मिलकर यह कर रहे हैं. राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है. उन्होंने हमसे सबूत मांगे हैं और हम उन्हें देंगे.'

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन इसी मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलने की कोशिश करेगा.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी जानकारी बाद में शेयर की जाएगी. उन्होंने बताया कि नेताओं ने अपनी चिंताओं से राष्ट्रपति को अवगत कराया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी रखी. खरगे ने कहा, 'राष्ट्रपति जी ने हमसे सबूत मांगे हैं, हम उन्हें सबूत देंगे. राष्ट्रपति ने हमारी बात ध्यान से सुनी.'

वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रपति का रवैया नकारात्मक नहीं था. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने सबूत मांगे हैं और INDIA गठबंधन उन्हें उपलब्ध कराएगा. ममता ने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगी इस मुद्दे पर एकजुट हैं.

इस मुलाकात के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत INDIA गठबंधन के कई सीनियर नेताओं ने भी राष्ट्रपति के सामने अपनी बातें रखीं. गठबंधन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर उसकी चिंताओं को राष्ट्रपति के सामने विस्तार से रखा गया है.