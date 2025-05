युवाओं में देशभक्ति का जज्बा सातवें आसमान पर, चंडीगढ़ में सविलि डिफेंस वालंटियर बनने वालों की भीड़

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच लोगों में देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मार रहा है. लोग देश की सेवा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं. इसका एक नजारा शनिवार का चंडीगढ़ में नजर आया. चंडीगढ़ प्रशासन ने सिविल डिफेंस में वालंटियर बनने के लिए युवाओं से अपील की थी. प्रशासन ने इच्छुक लोगों को शनिवार को शहर में एक जगह पर बुलाया था. शनिवार को उस जगह पर हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े. सिविल डिफेंस वालंटियर बनने पहुंचे युवा 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगा रहे थे.

चंडीगढ़ के जिला उपायुक्त निशांत यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास बहुत से लोगों के आवेदन और अनुरोध है कि वो सिविल डिफेंस से जुड़कर अपना योगदान देना चाहते हैं. उन्होंने कहा था कि इस तरह के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए शनिवार को शहर के टैगोर थियेटर में एक कैंप लगाया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि जो लोग सिविल डिफेंस वालंटियर के रूप में काम करना चाहते हैं, वो आएं और अपना नाम लिखवाएं. उन्होंने कहा था कि इन लोगों को तीन घंटे की एक ट्रेनिंग दी जाएगी. इस प्रक्रिया के बाद लोगों को काम का बंटवारा किया जाएगा. उन्होंने युवाओं से खासतौर पर इसके लिए अपील की थी.

#WATCH | Huge lines seen in Chandigarh when local announcements were made for volunteers to aid in the assistance. pic.twitter.com/Q7YXWRg50J