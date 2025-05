पाकिस्तान लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि भारत ने उसके सैन्य प्रतिष्ठानों और एयरबेसों पर सटीक हमले किए हैं. लेकिन सामने आ रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर भारत की और से जो बमबारी की गई थी, उसमें 50 लोग मरे गए हैं. कहा जा रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान भी नष्ट हुए है. भारतीय सेना ने पाकिस्तान की वायुसेना का 20 प्रतिशत ढांचे को नष्ट किया है. भोलारी एयरबेस पर बमबारी में 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें पाकिस्तान के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, 4 एयरमैन और अन्य लोग शामिल थे. इसी तरह से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भी नुकसान हुआ है. सैटेलाइट इमेज में साइट पर ध्वस्त बुनियादी ढांचे और ग्राउंडेड सपोर्ट व्हीकल दिख रहे हैं. रावलपिंडी में स्थित नूर खान एयरबेस, पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के बहुत करीब है.

𝗕𝗛𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜 𝗚𝗢𝗡𝗘 | Precision striking by Indian ALCM (Likely Brahmos) at PAF Base Bholari on 10th May 2025.



