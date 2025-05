FAKE से बचो, पाकिस्तान को हराओ: झूठी है राजौरी में LOC पर गोलाबारी की खबर, पाक की चाल

भारत-पाकिस्तान ने शनिवार को संघर्ष विराम की घोषणा की थी. इसके बाद से सीमा पर शांति देखी जा रही है.लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी अफवाहें और फेक न्यूज फैलाने का काम अभी रुका नहीं है. सोशल मीडिया साइट्स नकली दावों और खबरों से भरी हुई हैं. इसमें पाकिस्तान की तरफ से चलने वाला प्रोपगेंडा वार प्रमुख है. पाकिस्तान से संचालित होने वाले हैंडल बहुत से फर्जी खबरें चला रहे हैं.इसके लिए वो भारतीय नामों से मिलते-जुलते नामों का भी सहारा ले रहे हैं. फर्जी खबरों गढ़ने में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) का भी सहारा लिया जा रहा है. इसलिए आम लोगों के लिए सच और झूठ या असली-नकली में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है. हम यहां कुछ ऐसे ही फेक खबरों और दावों की तहकीकात करेंगे.

भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ऐसे ही एक दावे की पड़ताल की है. इसके मुताबिक @Vikspeaks1 नाम के एक ट्वीटर हैंडल पर दावा किया गया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लगता मंजाकोट राजौरी अभी भी एक्टिव है और हम उनको तबाह कर रहे हैं. इस हैंडल ने यह बात राजा मुनीब (@RajaMuneeb) की एक पोस्ट में कही है. इस पोस्ट में कहा गया है कि पीर पंजाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी का आदान-प्रदान हो रहा है.

🚨Artillery exchange along the LOC❓ #PIBFactCheck ▶️These claims are #FALSE ▶️Rumours are being spread to create panic! #IndiaFightsPropaganda pic.twitter.com/vBLsVhi59M

इन दावों की पड़ताल करते हुए पीआईबी का कहना है कि ये दावे झूठे हैं. लोगों में घबड़ाहट पैदा करने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं.

पीआईबी ने एक ऐसा ही फैक्ट चेक पाकिस्तान सेना के एक दावे को लेकर किया है. पाकिस्तान की सेना ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया टीवी की एक वीडियो क्लिपिंग को दिखाते हुए यह दावा किया था कि भारत के टीवी चैनल ने यह स्वीकार किया है कि भारत के एयरबेस को नुकसान पहुंचा है.

Pakistani military in its briefing has shown a video clip aired on @IndiaTV News Channel implying that Indian channels have admitted to destruction of Indian airbases.



This is an attempt by #Pakistan to mislead its own people by editing and cleverly stitching multiple chunks of… pic.twitter.com/eNfzk7SPTM