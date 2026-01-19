सिर्फ AAP गुजरात में BJP को हरा सकती है, कांग्रेस तो सरकार से ठेके लेती है: अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वडोदरा में बूथ वालेंटियर्स के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर भाजपा और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले. उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में भाजपा जाएगी और गुजरात के लोगों की सत्ता आएगी. पिछले 30 साल से भाजपा ने डर, जेल और भ्रष्टाचार के दम पर राज किया है, लेकिन अब लोगों के मन से इनका डर निकल चुका है. केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार से सरकारी ठेके मिलते हैं. इसलिए जनता को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है. सिर्फ ‘‘आप'' ही गुजरात में भाजपा को हरा सकती है. अब यह सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि गुजरातियों के सम्मान और न्याय की लड़ाई है.

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है. अब भाजपा का भी इतना बड़ा संगठन नहीं है, जितना ‘‘आप'' का है. भाजपा सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं. अब जनता के मन से डर निकलता जा रहा है और खुलकर भाजपा की खिलाफत में सामने आ रही है.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हड़दड़ में हुए किसान आंदोलन से 85 गरीब किसानों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. ये किसान करदा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. किसान अपना हक मांग रहे थे. शांतिपूर्ण आंदोलन था. जेल में बंद किसानों के परिवारों से मिला. परिवार के लोगों ने कहा कि गुजरात, गुजरात के लोगों और गुजरात की तरक्की के लिए तीन साल भी जेल रहना पड़े तो हमारे बच्चे तैयार हैं. अब गुजरात की जनता के मन से भाजपा का डर निकलता जा रहा है और धीरे-धीरे लोग खड़े हो रहे हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक समय गुजरात सबसे समृद्ध प्रदेश माना जाता था. ये लोग किसानों के खाद-बीज खा गए, किसानों का पानी पी गए. फसलों के पूरे दाम नहीं मिलते. सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है. एक गरीब आदमी को मजबूरी में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है. सरकारी अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलते हैं. इन्होंने सरकारी अस्पतालों को जानबूझ कर खराब किया है, ताकि गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़े.

आप संयोजक ने कहा कि व्यापारियों का कहना है कि हम टैक्स देते हैं, इसके बाद भी हमारा अपमान करते हैं. व्यापारियों का व्यापार खा गए. हमारे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं. हड़दड़ के अंदर घरों में घुसकर, डंडे मारकर उनका अपमान किया. यह लड़ाई सत्ता की नहीं, गुजरात के सम्मान की लड़ाई है. यह लड़ाई इस पार्टी को हटाकर उस पार्टी को लाने की नहीं है, यह सम्मान और न्याय की लड़ाई है.

उन्होंने कहा कि दो साल पहले हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ. इसमें छोटे-छोटे बच्चे स्कूल की तरफ से नौका विहार करने गए. इसमें 12 बच्चे डूबकर मर गए. क्योंकि बच्चों के पास सेफ्टी जैकेट नहीं थे. दो साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिली है. इनको गुजरात की जनता की परवाह नहीं है, इनको अपने ठेकेदारों की परवाह है. भाजपा गुजरातियों की पार्टी नहीं है, ठेकेदारों और गुंडों की पार्टी है. गुजरात की जनता को खड़े होकर इसे खत्म करना होगा.

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में सबसे ज्यादा पिछड़े आदिवासी इलाके हैं. संविधान के अनुसार, आदिवासी इलाकों के विकास के लिए हर साल अरबों खरबों रुपए आता है. अगर यह पैसा ईमानदारी से खर्च हो जाए तो बच्चों के लिए शानदार स्कूल और परिवार के लिए शानदार अस्पताल बन जाएंगे. सड़कें बन जाएगी, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगी और फ्री बिजली मिल जाएगी. लेकिन यह पैसा आदिवासियों तक नहीं पहुंचता है. आदिवासी नेता चैतर वसावा दो-तीन बार जेल जा चुके हैं. क्योंकि चैतर वसावा ने आदिवासी समाज की आवाज उठाई.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है. कांग्रेस के नेता खुद बोल रहे हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका तो भाजपा के साथ मिलकर धंधे चलते हैं. हम इनके खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं. अगर आवाज उठाई तो ठेके मिलने बंद हो जाएंगे. गुजरात में भाजपा सरकार से कांग्रेस के लोगों को सरकारी ठेके मिलते हैं. कांग्रेस कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकती है. सिर्फ आम आदमी पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है. क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा सरकार से ठेके नहीं लेते हैं. हमें इनसे ठेके नहीं चाहिए, हम जनता के लिए काम करते हैं.