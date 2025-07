ये सिस्टम की हत्या...ओडिशा में छात्रा की मौत पर सियासी संग्राम, राहुल गांधी से लेकर नवीन पटनायक ने क्या कहा

ओडिशा के बालासोर जिले की एक छात्रा की मौत ने पूरे राज्य की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है. कॉलेज में पढ़ाने वाले एक शिक्षक के यौन उत्पीड़न से आहत होकर छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी. जिसके बाद जिंदगी से जंग लड़ते हुए उसने दम तोड़ दिया. छात्रा की मौत के साथ ही ओडिशा की सत्ता की गलियों में सवालों की गूंज तेज हो गई है. विपक्ष इसे सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि ‘सिस्टम की हत्या' करार दे रहा है. कांग्रेस, बीजद और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. विपक्ष का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने छात्रा की गुहार सुनी होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी. छात्रा के पिता सरकार से मुआवजे की नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग रहे हैं. इस पूरे मामले ने न केवल राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एक बार फिर यह भी साबित किया है कि हमारी संस्थागत संवेदनशीलता कितनी खोखली है.

