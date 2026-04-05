VIDEO: ओडिशा में भूकंप के झटके, CCTV में कांपती दिखी धरती; लोग घबराकर घरों से निकले

Odisha Earthquake Video: शनिवार रात ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में अचानक आए भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया. घरों में लगे CCTV कैमरों में फर्नीचर और दीवारों का हिलना साफ दिखाई दिया, जिससे भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. भले ही भूकंप की तीव्रता 4.4 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई, लेकिन झटके इतने तेज थे कि लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए. गनीमत रही कि इस भूकंप से किसी जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई.

देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के मुताबिक, यह भूकंप 4 अप्रैल की रात करीब 11.31 बजे आया. इसका केंद्र दक्षिणी ओडिशा के कोरापुट जिले के पास था. भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में झटके साफ महसूस किए गए.

कोरापुट और सुनाबेड़ा में दहशत का माहौल

कोरापुट और सुनाबेड़ा इलाके में करीब 15 सेकंड तक धरती हिलती रही. झटके महसूस होते ही लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए. कई स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे किसी भारी वाहन के गुजरने से जमीन हिल रही हो, लेकिन जब कंपन लगातार बढ़ता गया तो भूकंप का अहसास हुआ.

कई इलाकों में हिली धरती

NCS के मुताबिक, कोरापुट जिले के बैपारीगुडा, लामटापुट, पट्टांगी, दमनजोड़ी और जयपुर जैसे इलाकों में भी झटके महसूस किए गए. वहीं मलकानगिरी जिले के अलग-अलग हिस्सों में भी हल्का कंपन दर्ज किया गया. खैरपुट ब्लॉक के कुडुमुलुगुम्मा, मथिली ब्लॉक के पात्रपुट, कोरुकोंडा ब्लॉक की चितापारी पंचायत के सदाशिवपुर गांव और चित्रकोंडा ब्लॉक के कुछ इलाकों में करीब 6 से 8 सेकंड तक धरती कांपी.

घरों के अंदर हिलता रहा सामान

स्थानीय लोगों के अनुसार, भूकंप के दौरान घरों के अंदर रखे बिस्तर, कुर्सियां और बेंच हिलने लगे. कुछ लोगों ने बताया कि छत के पंखे और खिड़कियां भी हिल रही थीं. अचानक आए झटकों के बाद लोग एहतियात के तौर पर खुले स्थानों की ओर चले गए. प्रशासन ने राहत की बात बताते हुए कहा कि अब तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें.

घरों से बाहर आए लोग.

हिंद महासागर में भी आया भूकंप

इस बीच, NCS ने यह भी जानकारी दी कि रविवार को हिंद महासागर में 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया. यह भूकंप करीब 90 किलोमीटर की गहराई में आया था, जिसका असर तटीय इलाकों पर नहीं पड़ा. भले ही इस बार भूकंप से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसी घटनाएं एक बार फिर याद दिलाती हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. प्रशासन और आम लोगों, दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है.