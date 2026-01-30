विज्ञापन
लाल बाल पड़े भारी! सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद DSP को बदलना पड़ेगा हेयर कलर, पुलिस मुख्यालय ने दिया आदेश

Odisha News: ओडिशा के जगतसिंहपुर में लाल रंग के बाल रखने पर DSP रश्मी रंजन दास विवादों में घिर गए. सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने चेतावनी जारी कर बालों का रंग बदलने का आदेश दिया.

ओडिशा:

लाल रंग के बालों के कारण ओडिशा के एक पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निशाने पर आ गए हैं. अंडरवर्ल्ड के लिए दबंग ऑफिसर माने जाने वाले 49 वर्षीय डीएसपी रश्मी रंजन दास को वर्दी में उनकी तस्वीरें वायरल होने और ऑनलाइन ट्रोल होने के बाद तुरंत अपने भड़कीले बालों का रंग बदलने का आदेश दिया गया है.

दास की तैनाती भुवनेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित जगतसिंहपुर जिले में है. उनके लाल बाल, जिन्हें वह कुछ समय से रखे हुए हैं, बुधवार को अचानक चर्चा का विषय बन गए जब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गईं.

प्राकृतिक बालों को वापस लाने का निर्देश

गुरुवार को पुलिस मुख्यालय ने हस्तक्षेप किया. आईजी (सेंट्रल रेंज) सत्यजीत नाइक ने दास को औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए उनके प्राकृतिक बालों को वापस लाने का निर्देश दिया. नाइक ने कहा, 'पुलिस बल में किसी को भी वर्दी का सम्मान करना चाहिए और अनुशासन और सार्वजनिक शिष्टाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए.' उन्होंने आगे कहा, कि मामला उनके संज्ञान में आते ही उन्होंने कार्रवाई की.

वर्दी में अनुशासन और मर्यादा से समझौता बर्दाश्त नहीं

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, डीएसपी दास वर्तमान में मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं. सहकर्मियों का कहना है, कि उन्हें पहले भी अनौपचारिक रूप से बालों का रंग बदलने की सलाह दी गई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कि पुलिस मैनुअल में हेयर स्टाइल को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है, लेकिन सादगी और अनुशासन की अपेक्षा जरूर की जाती है. डीएसपी रश्मि रंजन दास ने इस पूरे विवाद पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है. वहीं, पुलिस मुख्यालय का संदेश साफ है कि खाकी वर्दी में अनुशासन और मर्यादा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

