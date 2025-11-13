विज्ञापन
ओडिशा में सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़ जैसे हालात, भीड़ हुई बेकाबू, कई लोग बेहोश

सिंगर श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट बाली यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था. घटना मंच के पास बैरिकेडिंग के नजदीक हुई, जहां बॉलीवुड सिंगर की झलक पाने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी.

ओडिशा में सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट में भगदड़ जैसे हालात, भीड़ हुई बेकाबू, कई लोग बेहोश
  • ओडिशा के कटक में बालीयात्रा के दौरान श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट रखा गया था. इसी दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
  • मंंच के पास भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. भीड़ बेकाबू होने से दो लोग बेहोश हो गए जिन्हें तुरंत इलाज दिया गया.
  • बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां फटकारनी पड़ी. कई लोग बेहोश हो गए.
ओडिशा में कटक के ऐतिहासिक बालीयात्रा मैदान में बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए. इसकी वजह से दो दर्शक बेहोश हो गए. यह घटना मंच के पास बैरिकेडिंग के नजदीक हुई, जहां बॉलीवुड सिंगर की झलक पाने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी.

चश्मदीदों के मुताबिक, कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले ही भीड़ बेकाबू होने लगी थी. दर्शकों में धक्का-मुक्की होने लगी. इस अफरातफरी में एक युवती सहित दो लोग बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत फर्स्ट एड सेंटर ले जाया गया. बाद में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया गया.

पुलिस और आयोजकों ने हालात को देखते हुए तुरंत ही भीड़ को काबू करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भी स्थिति का जायजा लेने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.

खबरों के मुताबिक, बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा. कई लोग मौके पर बेहोश हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया. हालांकि अब तक किसी को गंभीर चोट लगने की पुष्टि नहीं हुई है. 

सिंगर श्रेया घोषाल का कॉन्सर्ट बाली यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था. ये यात्रा इस साल 5 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलनी थी. आखिरी दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेलिब्रिटीज के प्रोग्राम होने थे. 

इस ऐतिहासिक मेले में राज्य के समुद्री अतीत को बोइता बंदना अनुष्ठान के जरिए याद किया जाता है. इस आयोजन में लाखों लोग शामिल होते हैं. 

