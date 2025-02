हर-हर महादेव, हर-हर गंगे...नूपुर शर्मा ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी

आस्था के सबसे बड़े समागम प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 63 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है. बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा मंगलवार को प्रयागराज पहुंची और उन्होंने संगम में स्नान किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर-हर महादेव, हर-हर गंगे.

