नॉर्वे की राजदूत का भारत में एक साल पूरा, हिंदी में पोस्ट कर बताया कैसा रहा उनका अनुभव

भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने भारत में अपनी पोस्टिंग का एक साल पूरा कर लिया है. इस अवसर पर उन्होंने अपने एक्स-हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारत से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. अपनी पसंदीदा भारतीय पोशाक - साड़ी - पहने हुए उन्होंने भारत में गुजरे अपने पहले साल के बारे में अपना अनुभव और विचार साझा किए.

आज भारत में नॉर्वे के राजदूत के रूप में मेरा एक वर्ष पूरा हो गया है।



I'm thrilled by the strides we've made in🇳🇴🇮🇳 relations as I also immerse into #IncredibleIndia!



Do watch📸❤️



धन्यवाद भारत!@rashtrapatibhvn @PMOIndia @MEAIndia @DrSJaishankar @NorwayMFA @EspenBarthEide pic.twitter.com/R4IPb6qpVe