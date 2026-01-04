विज्ञापन
बारिश, घना कोहरा, शीतलहर... अभी ठंड से राहत नहीं, और गिरेगा तापमान; जानें देशभर के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मछुआरों को भी बारिश के दौरान समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है.

  • उत्तर भारत और मध्य भारत में अगले सात दिनों तक सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है
  • पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगामी दिनों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है
  • तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश और तापमान में गिरावट होने की संभावना है
नई दिल्ली:

उत्तर भारत समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं बारिश, कहीं घना कोहरा, तो कहीं शीतलहर की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है. तापमान दो से तीन डिग्री तक और गिर सकता है. मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है.

आईएमडी के मुताबिक, 5 जनवरी को उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में ठंड पड़ने की उम्मीद है. साथ ही 5 से 8 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति रहने की प्रबल संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में 5 से 9 जनवरी के दौरान, पूर्वी राजस्थान में 5 से 10 जनवरी के दौरान और झारखंड में 6 से 7 जनवरी के दौरान शीतलहर का अनुमान जताया गया है.

उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वहीं उसके बाद अगले 2 दिनों में दो से तीन डिग्री तक तापमान में गिरावट आएगी. वहीं पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है. साथ ही उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.

दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की आशंका

दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार से छह जनवरी के बीच दिल्ली के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की आशंका है. न्यूनतम तापमान जब औसत तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, तो शीतलहर की घोषणा की जाती है.

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, पालम में 6.8 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 7.6 डिग्री सेल्सियस, रिज क्षेत्र में 8.9 डिग्री सेल्सियस और अयानगर में 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सुबह साढ़े आठ बजे ह्यूमिडिटी 92 प्रतिशत दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है.

कश्मीर में शीतलहर तेज, न्यूनतम तापमान में गिरावट

कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान में एक दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप और तेज हो गया है. उत्तरी कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग घाटी में सबसे सर्द स्थान बना हुआ है. गुलमर्ग में लगातार दूसरी रात न्यूनतम तापमान शून्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. वहीं, दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में यह शून्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है. घाटी के प्रवेश द्वार काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कोकेरनाग में यह शुन्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में यह शुन्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र इस समय ‘चिल्ला-ए-कलां' के दौर से गुजर रहा है. यह 40 दिनों की कड़ाके की ठंड की अवधि होती है और इस दौरान रात का तापमान अक्सर शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है. हालांकि, वर्तमान आंकड़े (तापमान के) सामान्य पैटर्न से अलग नजर आ रहे हैं. इस अवधि के दौरान आमतौर पर बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक रहती है. इसके बावजूद, इस मौसम में अब तक घाटी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है. मौसम विभाग ने पांच और छह जनवरी को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना जताई है.

ठंड और शीतलहर से कंपकंपाया झारखंड, दो दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट

ठंड और शीतलहर से पूरा झारखंड कंपकंपा उठा है. रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सोमवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी और मध्य हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनेगी, जबकि कई जिलों में घना कोहरा जनजीवन और यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार के लिए ‘येलो अलर्ट' जारी किया है. गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और गुमला जिलों के कुछ हिस्सों में सोमवार को न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी. गुमला और लातेहार में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना जताई गई है, जिससे सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी.

उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के प्रभाव से खुले इलाकों में ठिठुरन और बढ़ने के आसार हैं. इसके साथ ही, सोमवार को राज्य के उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है. साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, गिरिडीह और पलामू प्रमंडल के जिलों में दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट सकती है. कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है. 6 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं, हालांकि फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार नहीं हैं.

राजस्थान में फतेहपुर सबसे ठंडा, जयपुर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री

राजस्थान में मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहा और राज्य के कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा. इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर शीत दिवस और शीत लहर की स्थिति दर्ज की गई. मौसम केंद्र ने कहा, ''राज्य के कुछ हिस्सों में ठंड की स्थिति बनी रहने की संभावना है, वहीं सुबह कुछ स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो सकती है.''

तमिलनाडु में 9 जनवरी तक बारिश का अनुमान

तमिलनाडु में पिछले कुछ हफ्तों में लगातार ठंड बढ़ रही है. इस बीच क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु और कराईकल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम वैज्ञानिकों ने इस बारिश का कारण आसपास के समुद्रों पर मौजूद मौजूदा वायुमंडलीय सिस्टम को बताया. फिलहाल, दक्षिण केरल तट के पास दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर एक निचले स्तर का वायुमंडलीय ट्रफ बना हुआ है.

इसके अलावा, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी हवा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है. इनकी वजह से आने वाले दिनों में तमिलनाडु के कुछ इलाकों में रुक-रुक कर हल्की बारिश होने की संभावना है. पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है. बारिश के साथ-साथ रात के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है.
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 जनवरी तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. मछुआरों को भी बारिश के दौरान समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम की हलचल के आधार पर समुद्र की स्थिति बदल सकती है.

