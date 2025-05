अहिंसा हमारी पसंद, मजबूरी नहीं: जापान से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का दुनिया को संदेश

'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता बताने और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पर्दाफाश करने के लिए जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा के नेतृत्व में गए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का जापान दौरा खत्‍म हो गया है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि अहिंसा हमारी पसंद है, मजबूरी नहीं. भारत आतंकवाद का जवाब दृढ़ संकल्प के साथ देगा. आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सात कई पाकिस्‍तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्‍च किया था.

संजय झा ने कहा, 'सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 22 मई को टोक्यो के एडोगावा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करके जापान यात्रा की शुरुआत की थी. महात्मा गांधी का शांति और सत्य का संदेश दुनिया का मार्गदर्शन करता है. इस यात्रा का समापन हम रास बिहारी बोस की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें टोक्यो के तामा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि देकर कर रहे हैं. भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस ने जापान को अपनी कर्मभूमि बनाया था.'

