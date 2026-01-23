LIVE: नोएडा के कई स्कूलों को बम धमकी, पैरेंट्स को आए मैसेज, बच्चों को भेजा गया घर

नोएडा में आज सुबह कई स्कूलों में बम की धमकी वाला ई-मेल आने के बाद हड़कंप मच गया है. सबसे पहले नोएडा के शिव नादर, रामाज्ञा स्कूल में धमकी वाले मेल आए थे. इसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में आती है. इन दोनों स्कूलों में तुरंत पुलिस की टीम स्कूल पहुंचती है और जांच शुरू हो जाती है. इस बीच नोएडा के कई स्कूलों ने बम वाली धमकी के बाद तुरंत बच्चों को घर भेजने का फैसला किया. बच्चों के पैरेंट्स को स्कूलों की तरफ से मैसेज भेजे गए कि उनके बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है. जानिए हर LIVE Updates

कई स्कूलों ने बच्चों को तुरंत घर भेजने का किया फैसला

स्कूलों मिले बम की धमकी वाले ई-मेल के बाद अफरातफरी मच गई. तुरंत कई स्कूल प्रशासन ने बच्चों को वापस उनके घर भेजने का फैसला किया. इसके बाद कई निजी स्कूलों ने बच्चों के माता-पिता को मैसेज के जरिए इसकी जानकारी दी और बच्चों को स्कूल बसों से घर भेजना का फैसला किया. साथ ही स्कूल प्रशासन ने आज के लिए छुट्टी भी घोषित कर दी है.

नोएडा के फादर एग्नेल स्कूल से बच्चों को घर ले जाते पैरेंट्स

एक निजी स्कूल के पैरेंट्स को आया मैसेज

पैरेंट्स को भेजा गया मैसेज

स्कूलों ने बच्चों के पैरेंट्स को भेजे मैसेज में कहा है कि हमें बम की धमकी वाला ई-मेल मिला है. इसलिए ऐहतियातन हमने बच्चों को वापस घर भेजने का फैसला किया है. पैरेंट्स से आग्रह है कि वो अपने निर्धारित बस स्टॉप पर बच्चों को रिसीव कर लें. इसके अलावा स्कूल से बच्चों को पिकअप करने वाले माता-पिता को जल्दी स्कूल आकर बच्चों को पिकअप करने का आग्रह किया गया है. ट

घर पहुंचे बच्चे

बम की धमकी वाली ई-मेल के बाद कई स्कूलों के बाहर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी गई. पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया. हालांकि, कई स्कूलों में आए ये कॉल फर्जी ही निकला. लेकिन स्कूल ने सभी बच्चों को घर भेज दिया. स्कूल बसें बस स्टॉप पर बच्चों को छोड़कर वापस लौट गए हैं. बच्चों के माता-पिता को अचानक हुई इस छुट्टी से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. जो माता-पिता ऑफिस में थे वो तत्काल ऑफिस से निकलकर बच्चों को पिक कर घर ले गए.