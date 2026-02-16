विज्ञापन
नोएडा मेट्रो का नया रूट, बनेंगे ये 8 नए स्टेशन, परी चौक, एमिटी यूनिवर्सिटी और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक बल्ले-बल्ले

Noida Metro News: नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन के एक्सटेंशन को केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है. इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली मेट्रो के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इस मेट्रो रूट पर कुल आठ स्टेशन बनेंगे.

Noida Metro Aqua Line Extension
नई दिल्ली:

Noida Metro Aqua Line News: नोएडा वालों के गुड न्यूज आई है. परी चौक से बोटैनिकल गार्डन मेट्रो की अब डायरेक्ट सफर हो सकेगा. परी चौक से बोटैनिकल गार्डन मेट्रो रूट को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और परी चौक को बोटैनिकल गार्डन के दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से कनेक्ट करने पर मुहर लग गई है. केंद्रीय कैबिनेट की मुहर के बाद सेक्टर 142 से बोटैनिकल गार्डन तक एक्वा लाइन का एक्सटेंशन होगा.इससे ग्रेटर नोएडा और परी चौक के बीच आवाजाही आसान होगी. नोएडा सेक्टर 51 और 52 पर मेट्रो लाइन बदलने की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी. इससे दिल्ली मेट्रो और नोएडा मेट्रो के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. 

परी चौक से बोटैनिकल गार्डन मेट्रो रूट

परी चौक से बोटैनिकल गार्डन मेट्रो रूट 11.5 किलोमीटर लंबा होगा. ये मेट्रो कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसमें आठ नए मेट्रो स्टेशन होंगे. ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क और परी चौक को बोटैनिकल गार्डन के दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा. मेट्रो यात्रियों को नोएडा सेक्टर 51 और 52 से जाने की जहमत नहीं उठानी होगी. इससे नोएडा में मैजेंटा और ब्लू लाइन में आवाजाही आसान होगी. मेट्रो कनेक्टिविटी में नोएडा और दिल्ली के ऑफिस जाने वाले और छात्रों को बड़ा फायदा होगा. नई मेट्रो लाइन से ट्रैवल टाइम में आधे घंटे की कमी होगी. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक दबाव घटेगा.

  • 2254.35 करोड़ रुपये आएगी नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन एक्सटेंशन में
  • 08 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे परी चौक बोटेनिकल गार्डन रूट पर
  • 11.56 किमी का ये एलिवेटेड मेट्रो रूट 4 साल में पूरा होगा

आठ मेट्रो स्टेशन बनेंगे

एक्वा लाइन के इस रूट में बोटैनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर 44, नोएडा ऑफिस, नोएडा सेक्टर 7, नोएडा सेक्टर 105, नोएडा सेक्टर 108, नोएडा सेक्टर 93, पंचशील बालक कॉलेज मेट्रो स्टेशन होंगे, जो नोएडा सेक्टर 142 से जुड़ेगा.

नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन एक्सटेंशन को मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 142 से बोटनिकल गार्डन तक नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के एक्टेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है. नोएडा मेट्रो परी चौक बोटैनिकल गार्डन रूट को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2024 में ही मंजूरी दे थी. फिर जरूरी परीक्षणों के लिए 2025 में टेंडर जारी किए गए थे. अब केंद्र की मंजूरी के साथ काम शुरू होगा और 2029-30 तक ये लाइन चल पड़ेगी. नया मेट्रो कॉरिडोर चालू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 61.6 किलोमीटर हो जाएगा.

एमिटी यूनिवर्सिटी और बड़े बिजनेस सेंटर जुड़ेंगे

नोएडा मेट्रो के परी चौक बोटेनिकल गार्डन कॉरिडोर से सेक्टर 98 का स्काईमार्क वन मॉल, सेक्टर 142 का एडवांट बिजनेस पार्क और सेक्टर 93 का मॉल ऑफ नोएडा जुड़ेगा. यहां टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, कॉग्निजेंट, हैवल्स, इन्फोसिस जैसी आईटी और कारपोरेट ऑफिस होंगे.  एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी जुड़ेंगे. सेक्टर 128 का मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सेक्टर 93 पार्क भी कनेक्ट हो जाएगा.

नोएडा मेट्रो की इंटरकनेक्टिविटी बढ़ेगी

नोएडा मेट्रो के एक्सटेंशन से एक्वा लाइन का मौजूदा 29.7 किमी का कॉरिडोर जो नोएडा सेक्टर 51 से डिपो स्टेशन तक जाता है, वो 2.6 किमी के डिपो स्टेशन से बोड़ाकी और नोएडा में डीएमआरसी की ब्लू लाइन मेट्रो के 17.7 किमी के नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करेगा. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के आवासीय इलाके, आईटी हब भी इससे जुड़ जाएंगे.

बोटेनिकल गार्डन बड़ा इंटरचेंज बनेगा

ये एक्सटेंशन बोटेनिकल गार्डन को राजीव चौक जैसे बड़े इंटरचेंज हब के तौर पर विकसित करेगा. इससे ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइन को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली मेट्रो के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के रेलवे स्टेशन और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बोड़ाकी तक आवाजाही आसान होगी.

