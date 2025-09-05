विज्ञापन
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन विस्तार पर जल्द दौड़ेगी मेट्रो, सितंबर के आखिर में निकाले जाएंगे टेंडर

यूपी सरकार ने जिस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है उसके अनुसार इस रूट पर कुल 11 स्टेशन बनाने की योजना है. यह रूट एक्वा लाइन का एक्सटेंशन रूट होगा. एक्वा लाइन पर सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक मेट्रो चल रही है. 

एक्वालाइन के विस्तार परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम
  • नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार नियुक्ति पर हुई बैठक.
  • टेंडर का उद्देश्य सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक एलिवेटेड मेट्रो सेक्शन का डिजाइन तैयार करना है.
  • इस परियोजना में कुल 11 स्टेशन होंगे और इसमें ट्रैक्शन, सिविल, आर्किटेक्चरल तथा ईएंडएम कार्य शामिल हैं.
नोएडा:

नोएडा में एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को लेकर जो योजना तैयार की गई है, उसपर जल्द ही काम शुरू हो सकता है. इस परियोजनाओं के लिए विस्तृत डिजाइन सलाहकार की नियुक्ति को लेकर गुरुवार को एनएमआरसी के हेडक्वाटर में बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने की. इस दौरान आयोजित प्री-बिड मीटिंग में 10 से अधिक प्रतिष्ठित डिजाइन कंसल्टेंसी एजेंसियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान कंसल्टेंसी एजेंसियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के विस्तृत तौर पर जवाब दिया गया. 

एनएमआरसी ने 18 अगस्त 2025 को ई-टेंडर आमंत्रित की थीं. इस टेंडर का उद्देश्य नोएडा सेक्टर-51 से नॉलेज पार्क-5, नोएडा सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन और डिपो स्टेशन से बोड़ाकी तक विस्तार कॉरिडोर के लिए ट्रैक्शन कार्यों सहित सिविल, आर्किटेक्चरल और ईएंडएम कार्यों के लिए एलिवेटेड सेक्शनों का डिजाइन तैयार करना है. इसके अलावा, मौजूदा डिपो और संबंधित रिसीविंग सब-स्टेशन (RSS) कार्यों की क्षमत वृद्धि भी शामिल था.

एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक महेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी है कि डीडीसी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सलाहकार अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एक एकीकृत डिजाइन तैयार करेगा. इससे खरीद प्रक्रिया में तेजी आएगी,डिजाइन दस्तावेज और तकनीकी निर्देश समय पर तैयार हो सकेंगे. साथ ही परियोजना को पूरा करने में देरी कम होगी और लागत का अनुकूल होगा. एनएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि इस टेंडर की बोली सितंबर के अंत में खोली जाएगी. यह कदम नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मेट्रो कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है. इससे क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधाओं और बिना रुके आवागमन का लाभ मिलेगा. 

रूट पर होंगे कुल 11 स्टेशन

17.43 किलोमीटर का होगा ये रूट 

बीते दिनों यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा में यातायात को और सुगम  बनाने के लिए नोएडा सेक्टर 51 मेट्रो से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 तक एक्वा लाइन मेट्रो परियोजना के विस्तार के संबंध में मंत्रीमंडल की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह एक्शटेंशन कुल 17.43 किलोमीटर का होगा. 

प्रोजेक्ट के पूरा होने में करीब 2991 करोड़ का आएगा खर्च 

बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के पूरा होने में कुल खर्च करीब 2991 करोड़ रुपये के आसपास का आएगा. आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए पहले कुल 2197 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई थी. बताया जा रहा है कि जिस संसोधित प्रस्ताव को अब मंजूरी मिले है वह पहले के प्रस्ताव की तुलना में ढाई किलोमीटर ज्यादा लंबा है. 

