उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 'जेवर एयरपोर्ट' अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ग्रेटर नोएडा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जहां वे उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा ले सकते हैं. शनिवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12 बजे जेवर पहुंचेंगे और इस महत्वाकांक्षी परियोजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक तैयारियां की हैं. सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को कई स्तरों में बांटा गया है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो. यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है. प्रशासन ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर मालवाहक (गुड्स) वाहनों के संचालन पर अस्थायी रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह प्रतिबंध शनिवार सुबह 7 बजे से लागू होगा और लगभग 16 घंटे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा, ताकि वीआईपी मूवमेंट और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो.
स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक रूप से इन मार्गों पर यात्रा करने से बचें. साथ ही, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे उत्तर भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है.
PM मोदी का पूरा शेड्यूल
- PM मोदी, 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे.
- सुबह करीब 11:30 बजे, प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का दौरा करेंगे.
- दोपहर करीब 12 बजे, प्रधानमंत्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे.
- पीएम मोदी इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे.
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है.
Jewar Airport Inauguration LIVE Updates...
नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा... भविष्य का एयरपोर्ट
- इस एयरपोर्ट पर 40 एकड़ में फैली हुई अत्याधुनिक MRO (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग) सेवा भी उपलब्ध होगी.
- एयरपोर्ट का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसकी परिचालन लागत कम से कम हो, और यात्रियों के लिए आवागमन की प्रक्रियाएँ पूरी तरह से निर्बाध और तेज़ हों.
- यह एयरपोर्ट 'स्विंग एयरक्राफ़्ट स्टैंड' की एक नई अवधारणा पेश कर रहा है.
- इसके तहत एयरलाइंस को यह सुविधा मिलेगी कि वे किसी भी विमान को एक ही 'कॉन्टैक्ट स्टैंड' से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों तरह की उड़ानों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी.
- इसके लिए उन्हें विमान की जगह बदलने (री-पोज़िशन करने) की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
- इससे हवाई अड्डे पर विमानों का टर्नअराउंड (आना-जाना) तेज़ और कुशल होगा, और साथ ही यात्रियों के आने-जाने की प्रक्रिया भी आसान और तेज़ रहेगी.
नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के निर्माण की टाइमलाइन
- 6 जुलाई, 2017 : साइट क्लीयरेंस दी गई
- 11 जनवरी, 2018 : रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हुआ
- 13 अप्रैल, 2018 : उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर में हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक मंज़ूरी' हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखा
- 8 मई, 2018 : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे के लिए मंज़ूरी प्रदान की
- 7 अक्टूबर, 2020 : परियोजना के लिए 'रियायत समझौता' (Concession Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए
- 25 नवंबर, 2021 : प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में 'नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डे' की आधारशिला रखी
- 6 मार्च, 2026 : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने जेवर स्थित 'नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे' (NIA) के लिए 'यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड' (YIAPL) को 'एयरोड्रोम लाइसेंस' प्रदान किया
- 28 मार्च, 2026 : प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हवाई अड्डे का उद्घाटन
Noida Airport: ऐसे तैयार हुआ Jewar एयरपोर्ट
यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL), जो ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% सहायक कंपनी है, की स्थापना इस ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के विकास, निर्माण और संचालन की देखरेख के लिए की गई थी. इस एयरपोर्ट का विकास YIAPL ने किया है, जो ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. यह विकास उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत किया गया है.
Noida International Airport: एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक
एशिया के सबसे बड़े विमानन केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर जेवर एयरपोर्ट का संचालन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है. इससे कनेक्टिविटी में सुधार होने, निवेश आकर्षित होने और राज्य तथा उत्तर भारतीय क्षेत्र में आर्थिक और औद्योगिक विकास में तेजी आने की उम्मीद है.
Jewar Airport Updates: नोएडा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्धाटन को लेकर नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गए हैं. प्रशासन ने कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए हैं. पूरे क्षेत्र को कई सुरक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रमुख स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है.
PM मोदी बोले- जेवर एयरपोर्ट एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फोटो शेयर करते हुए कहा कि इससे नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फोटो साझा करते हुए कहा,"एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट! जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल होगा."