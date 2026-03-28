विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Exclusive: मॉडर्न, भव्यता और संस्कृति का संगम, देखिए अंदर से कितना खूबसूरत दिखता है नोएडा एयरपोर्ट

पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया. आधुनिक सुविधाओं, भव्य डिजाइन और यूपी की संस्कृति को दर्शाने वाला यह एयरपोर्ट आने वाले समय में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा.

Read Time: 4 mins
Share
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया
  • एयरपोर्ट का डिज़ाइन आधुनिक है, जिसमें यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित चेक‑इन, सुरक्षा जांच और वेटिंग जोन शामिल
  • एयरपोर्ट पर यूपी की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले ताजमहल, वाराणसी के घाट और कुंभ मेले जैसे दृश्य प्रदर्शित
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया. यह उत्तर प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम पल माना जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि जिस सपने को दो दशक पहले देखा गया था, वह आज साकार हो गया है. उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार का प्रतीक बताते हुए एयरपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया.

Latest and Breaking News on NDTV

फिलहाल प्रधानमंत्री ने नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया है, जिस पर करीब 150 करोड़ रुपये की लागत आई है. आने वाले समय में यह एयरपोर्ट और अधिक विशाल और भव्य रूप लेगा. इसे भविष्य में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की दिशा में तैयार किया जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

अराइवल से डिपार्चर तक: पूरी तरह मॉडर्न डिजाइन

इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा पूरी तरह आधुनिक और सुव्यवस्थित दिखता है. अराइवल और डिपार्चर दोनों हिस्से साफ‑सुथरे और भव्य तरीके से बनाए गए हैं. एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करते ही यात्रियों को चौड़े रास्ते, लिफ्ट की सुविधा और साफ साइन दिखाई देते हैं, जिससे किसी भी यात्री को दिशा समझने में दिक्कत न हो.

Latest and Breaking News on NDTV

डिपार्चर एरिया में यात्रियों के लिए चेक‑इन काउंटर, बोर्डिंग पास काउंटर, बैगेज ड्रॉप एरिया और सुरक्षा जांच की पूरी व्यवस्था की गई है. यहां CISF की निगरानी में स्कैनर और चेकिंग गेट लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक न हो.

Latest and Breaking News on NDTV

वेटिंग एरिया और यात्री सुविधाएं

एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया भी बेहद आधुनिक है, यहां यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां बैठकर लोग अपनी उड़ानों का इंतजार कर सकते हैं. फ्लाइट से जुड़ी जानकारी देने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं. आने वाले समय में यात्रियों के मनोरंजन और सुविधा के लिए और व्यवस्थाएं भी की जाएंगी.

Latest and Breaking News on NDTV

एयरपोर्ट परिसर में खाने‑पीने के लिए सबवे, केएफसी, चाय पॉइंट जैसे आउटलेट्स भी दिखाई देते हैं, जो एयरपोर्ट के पूरी तरह चालू होने के बाद यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

यूपी की संस्कृति और विरासत की झलक

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि यहां उत्तर प्रदेश की संस्कृति और विरासत को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है. एयरपोर्ट के अंदर दीवारों और डिजाइन में ताजमहल, वाराणसी के घाट, प्रयागराज के कुंभ मेले जैसी झलकियां दिखाई देती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

यहां आने वाले यात्रियों को उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से रूबरू कराने की कोशिश की गई है, ताकि जो भी यात्री यहां पहुंचे, वह प्रदेश की पहचान और आत्मा को महसूस कर सके.

Latest and Breaking News on NDTV

सुरक्षा और तकनीक पर खास फोकस

एयरपोर्ट की सुरक्षा पूरी तरह CISF के हाथों में होगी. हर जगह आधुनिक स्कैनर, फेस‑रीडिंग गेट और निगरानी सिस्टम लगाए गए हैं. यात्रियों को बोर्डिंग पास लेने से लेकर फ्लाइट तक पहुंचने के लिए तय रास्तों से गुजरना होगा, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे.

Latest and Breaking News on NDTV

भविष्य की बड़ी योजनाएं

फिलहाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रनवे तैयार किया गया है. आने वाले समय में इसे और विस्तार देकर करीब छह रनवे बनाने की योजना है. एयरपोर्ट का एक बड़ा मॉडल भी परिसर में प्रदर्शित किया गया है, जिससे यह समझा जा सकता है कि भविष्य में यह एयरपोर्ट किस तरह और कितना विशाल बनेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

यह एयरपोर्ट आगे चलकर एक बड़ा एविएशन हब बनेगा. व्यापार, पर्यटन और रोजगार के लिहाज से यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए बेहद अहम साबित होगा. सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

विकास की नई तस्वीर

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा का प्रतीक माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही बार‑बार इसे प्रदेश की तेजी से बदलती तस्वीर का उदाहरण बताते रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

जब यहां से उड़ानें शुरू होंगी, तब यह एयरपोर्ट न सिर्फ यात्रियों के लिए सुविधा बनेगा, बल्कि यह दिखाएगा कि उत्तर प्रदेश और भारत किस तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Noida International Airport, Noida Airport Inauguration, PM Narendra Modi, Uttar Pradesh Development, Asia Largest Airport
Get App for Better Experience
Install Now