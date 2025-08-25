विज्ञापन
सास और जेठ गिरफ्तार, पति ने कहा-नहीं है कोई पछतावा: जानिए ग्रेटर नोएडा दहेज हत्याकांड की अब तक की 10 बातें

पुलिस ने आरोपी की मां दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य परिवारिक सदस्य अभी फरार हैं. 

नई दिल्ली:

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. 28 वर्षीय निक्की भाटी को उसके पति विपिन भाटी ने न केवल प्रताड़ित किया, बल्कि उसे जिंदा जला दिया. ये सब उसके छह वर्षीय बेटे की आंखों के सामने हुआ. क्रूरता की इस वारदात के बाद, आरोपी पति ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसमें उसे पैर में गोली लगी. बावजूद इसके, उसने अफसोस जताने से इंकार कर दिया और कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, वह खुद मर गई.  अब पुलिस ने आरोपी की मां दयावती को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य परिवारिक सदस्य अभी फरार हैं. 

  1. पुलिस ने सास और जेठ को किया गिरफ्तार : पुलिस ने ग्रेटर नोएडा की इस दहेज हत्या कांड में आरोपी सास दयावती को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पति विपिन पहले ही गिरफ्तार था. वहीं सोमवार को पुलिस ने जेठ को भी गिरफ्तार कर लिया है. 

  2. विपिन को पैर में लगी गोली: पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान विपिन को पैर में गोली लगी. यह घटना उस वक्त हुई जब उसकी हत्या सम्बंधित पूछताछ के चलते मेडिकल चेक के लिए ले जाया जा रहा था.

  3. आरोपी को नहीं है कोई पछतावा: अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब अधिकारी ने विपिन से पूछा कि क्या उसे इस घटना पर पछतावा है, उसने जवाब दिया, “मुझे कोई पछतावा नहीं है,” साथ ही उसने दावा किया कि उसकी पत्नी खुद मर गई. 

  4. साजिश का कैसे हुआ पर्दाफाश: निक्की की बहन कंचन ने बताया कि परिवार ने शादी में बड़े तोहफे दिए थे स्कॉर्पियो, बाइक, सोना, नकद, फिर भी ससुराल वाले अतिरिक्त ₹36 लाख की मांग कर रहे थे. जिस कारण यह घटना हुई है. 

  5. दहेज के लिए होती थी प्रताड़ना: इस मामले में अब तक हुई जांच में सामने आया है कि टॉर्चर और शोषण की नौ साल लंबी कहानी है, दोनों बहनों के बालों को पकड़कर पिटाई की जाती थी. गौरतलब है कि 2 बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी.

  6. बच्चे की आंखों के सामने मां को जला दिया: पूरे घटनाक्रम का एक डरावना वीडियो सामने आया है जिसमें निक्की को बार-बार थप्पड़ मारने, बाल पकड़ने और आग में जलने का दृश्य उसके पांच–छह वर्षीय बेटे ने बयां किया. 

  7. पीड़ित पिता ने कड़ी कार्रवाई की मांग की: निक्की के पिता ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है.  उन्होंने कहा है कि विपिन कसाई है, उसके जीने का हक नहीं है. निक्की के पिता ने दामाद विपिन, दामाद के भाई रोहित, समधन दयावती और समधी सतवीर को इस मामले का आरोपी बताया है. उन्होंने कहा कि निक्की की सास दयावती ने ही बेटे को बोलकर मेरी बेटी पर अत्याचार करवाए. 

  8. 36 लाख रुपये की कर रहे थे मांग: निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि विपिन और उसकी मां ने निक्की को आग लगा दी. कंचन विपिन के भाई रोहित से ब्याही गई है.उसने यह भी कहा कि उसे और उसकी बहन को दहेज के लिए नियमित रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उनके ससुराल वाले उनसे 36 लाख रुपये की मांग करते थे. 

  9. 2016 में हुई थी निक्की की शादी: निक्की की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में रहने वाले विपिन भाटी से हुई थी. पिछले दिनों, निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर पीटा और फिर जलाकर मार डाला. निक्की के परिजनों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसे ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जलाया. निक्की को उसके बेटे के सामने आग लगाई गई.

  10.  टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिया था दहेज में: दोनों बहनों की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी. मायके वालों ने दोनों बेटियों की शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दान-दहेज में सब कुछ दिया था. लेकिन फिर भी निक्की की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई.


