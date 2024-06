अमेरिका की जेल में बंद निखिल गुप्ता ने नहीं मांगा काउंसुलर एक्सेस, परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय

अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित तौर पर हत्या कराने की साजिश के आरोप में जेल में बंद भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अभी तक कोई काउंसुलर एक्सेस नहीं मांगी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को वीकली प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, "निखिल गुप्ता की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है. लेकिन सरकार उनके परिवार के संपर्क में है. निखिल गुप्ता के चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था.

कांउसुलर एक्सेस से मतलब विदेश में कैद नागरिक को अपने देश के राजनयिक या अधिकारी से मिलने की परमिशन देना है. कांउसुलर एक्सेस खुद कैदी मांग सकता है. या सरकार चाहे तो खुद संपर्क कर सकती है. अलग-अलग देशों में इसके नियम-कायदे अलग होते हैं.

#WATCH | Delhi: On consular access to Nikhil Gupta who was extradited to the US, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "He was extradited to the United States on 14 June. We have not received any request for consular access from Nikhil Gupta. But his family has got in touch with… pic.twitter.com/7g62m1ywCG