विजयनगरम ISIS केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों में की एक साथ छापेमारी

पूछताछ में सिराज ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश का खुलासा किया और इसी आधार पर सैयद समीर को भी गिरफ्तार किया गया.

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मंगलवार को देशभर के 8 राज्यों में एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी की. यह कार्रवाई विजयनगरम ISIS केस से जुड़ी है, जिसमें देश में दहशत फैलाने के लिए IED  बनाने और युवाओं की ब्रेनवॉशिंग कर भर्ती करने की साजिश का खुलासा हुआ है.

कहां हुई छापेमारी

  • आंध्र प्रदेश
  • तेलंगाना
  • तमिलनाडु
  • झारखंड
  • उत्तर प्रदेश
  • बिहार
  • महाराष्ट्र
  • दिल्ली

कुल 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. इस दौरान एजेंसी ने डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, नकदी और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की.

यह कार्रवाई उस केस का हिस्सा है, जिसमें NIA ने 27 अगस्त 2025 को आरिफ़ हुसैन उर्फ अबू तालिब को गिरफ्तार किया था. वह सऊदी अरब के रियाद भागने की कोशिश कर रहा था. जांच में पता चला कि वह नेपाल बॉर्डर के जरिए हथियार मंगवाने की साजिश कर रहा था.

कैसे कर रहे थे ब्रेनवॉश

NIA की जांच में सामने आया कि आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे थे और उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे.

यह छापेमारी NIA की ओर से देश में फैले आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है. फिलहाल केस की जांच भारतीय दंड संहिता (BNS-2023), एक्सप्लोसिव सब्स्टेंस एक्ट 1908 और यूए(P)ए एक्ट के तहत जारी है.

