NIA ने नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी में शामिल दो लोगों को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बनगांव में पांच ठिकानों पर छापेमारी की और एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी में कथित संलिप्तता के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमिर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल के रूप में हुई है तथा दोनों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के रहने वाले हैं.

एनआईए ने एक बयान में कहा कि पीड़िता को रोजगार के बहाने अवैध रूप से भारत लाया गया और फिर उसका शोषण किया गया. बयान के मुताबिक, शनिवार को तलाश अभियान के दौरान भारी मात्रा में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी मुद्रा के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

बयान में कहा गया है कि ताजा गिरफ्तारियों और बरामदगी के साथ एनआईए ने सीमा पार से बांग्लादेशी लड़कियों की भारत में तस्करी करने वाले मानव तस्करी गिरोह को ध्वस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है.