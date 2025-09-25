विज्ञापन
Live Updates: राष्ट्रपति आज मथुरा, वृंदावन के दौरे पर, पीएम मोदी और राहुल गांधी का भी जानिए कार्यक्रम

कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग समिति आज देर शाम बिहार में अपनी दूसरी बैठक करेगी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कई निर्वाचन क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा करना होगा.

Live Updates: राष्ट्रपति आज मथुरा, वृंदावन के दौरे पर, पीएम मोदी और राहुल गांधी का भी जानिए कार्यक्रम
  • पीएम मोदी आज यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का उद्घाटन करेंगे.
  • राहुल गांधी बिहार में ईबीसी न्याय संकल्प यात्रा शुरू करेंगे.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा और वृंदावन के लिए विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (UPITS)2025 का उद्घाटन करेंगे. यह व्यापार मेला तीन खरीदार वर्गों अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू B2B, और घरेलू B2C, और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र जैसे क्षेत्र को लक्षित करता है. कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा का दौरा करेंगे. वह 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना, 590 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, 15.5 गीगावाट की पारेषण लाइनें, पेयजल परियोजनाएं, सड़कें, फ्लाईओवर और पुलों सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री नापला में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में ‘वर्ल्ड फूड इंडिया' का उद्घाटन भी करेंगे. 

राहुल गांधी के नेतृत्व में आज बिहार में ईबीसी न्याय संकल्प यात्रा जल्द ही शुरू होगी, जिसमें अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और रोज़गार, शिक्षा और कानूनी सुरक्षा से जुड़े वादे किए जाएंगे. यह कार्यक्रम ईबीसी वोट बैंक को लक्षित करने की इंडिया एलायंस की रणनीति का हिस्सा है, जो बिहार की आबादी का लगभग 36% है.

वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्पेशल ट्रेन से मथुरा और वृंदावन जाएंगी. संभावना जताई जा रही है कि प्रेमानंद महाराज से भी उनकी मुलाकात हो सकती है. 

LIVE UPDATES

पूरी स्टोरी पढ़ें

