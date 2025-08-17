विज्ञापन
3 minutes ago
नई दिल्‍ली :

कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद मध्यप्रदेश में 71 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिला है. पार्टी ने इसके बाद दलित और आदिवासी वर्ग को तवज्जो दी है. वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विधायक पुत्र और राज्य के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को गुना जिले का अध्यक्ष बनाया है, जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ताल्लुक रखते हैं. मध्यप्रदेश में ओबीसी आबादी लगभग 49 प्रतिशत है. इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने 2003 से राज्य की कमान उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के बाद अब मोहन यादव को सौंपी है. ये सभी ओबीसी समुदाय से आते हैं. 
 

Aug 17, 2025 06:31 (IST)
आरएसएस के आर्थिक समूह की बैठक दिल्ली में

19 और 20 अगस्त को आरएसएस के आर्थिक समूक की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है. इस आयोजन में आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. यह बैठक हर वर्ष होती है और इसमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है. वर्तमान आर्थिक मुद्दों में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा हो सकती है. इस बार बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी दिल्ली में ही रहेंगे. संघ से जुड़े कई समूहों की भी बैठक है जिनमें शिक्षा समूह, सामाजिक समूह, जागरण समूह और पर्यावरण समूह आदि शामिल हैं. इनके जरिए फीडबैक लिया जाता है. ऐसी ही कुछ पिछली बैठकों में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था.

Aug 17, 2025 06:29 (IST)
पटना: इस्कॉन मंदिर में भीड़ प्रबंधन की घटना पर डीएसपी ने कहा, "हमने अपना सबक ले लिया है..."

बिहार: पटना के इस्कॉन मंदिर में भीड़ प्रबंधन की घटना पर डीएसपी कोतवाली कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा, "श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के कारण मंदिर में अत्यधिक भीड़ थी. भारी भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग पर्याप्त नहीं थी. पुलिस अपने तरीके से भीड़ को संभालने की कोशिश कर रही थी. हमारे विभाग के एक एएसआई को चोटें आई हैं... हमने इस बार से सबक लिया है और अगली बार भीड़ प्रबंधन के बेहतर इंतजाम करेंगे..."

