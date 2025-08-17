19 और 20 अगस्त को आरएसएस के आर्थिक समूक की बैठक का आयोजन दिल्ली में किया गया है. इस आयोजन में आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ जैसे संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. यह बैठक हर वर्ष होती है और इसमें आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है. वर्तमान आर्थिक मुद्दों में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी चर्चा हो सकती है. इस बार बैठक ऐसे समय हो रही है जब सरसंघचालक मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी दिल्ली में ही रहेंगे. संघ से जुड़े कई समूहों की भी बैठक है जिनमें शिक्षा समूह, सामाजिक समूह, जागरण समूह और पर्यावरण समूह आदि शामिल हैं. इनके जरिए फीडबैक लिया जाता है. ऐसी ही कुछ पिछली बैठकों में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था.