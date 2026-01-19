विज्ञापन
14 minutes ago

जम्‍मू-कश्‍मीर के किश्‍तवाड़ जिले के छत्रू के सोनार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है. जैश-ए-मोहम्‍मद के आतंकियों के साथ जारी गोलीबारी में सेना के सात जवान घायल हो गए हैं. रविवार सुबह सेना के जवानों की एक टीम को सोनार के ऊपरी इलाकों में जैश के तीन आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. एक घर की तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाकर्मियों की ओर दो ग्रेनेड फेंके और फिर गोलीबारी शुरू कर दी. इस दौरान सैनिकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद दोनों ओर से जमकर गोलीबारी हुई है. शुरुआती दौर में 7 सेना के जवान घायल हो गए हैं. 

