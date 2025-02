नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, अमित शाह और खरगे समेत कई नेताओं ने जताया दुख

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात एक दर्दनाक भगदड़ की घटना घटी, जिसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर अफरा-तफरी मच गई. इस भगदड़ में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार रात को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि अधिकारी इससे प्रभावित सभी लोगों की सहायता में जुटे हैं.

Devastating news from New Delhi Railway Station. I am extremely pained by the loss of lives due to stampede on Railway platform. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. Praying for the speedy of the injured. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 15, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि इस घटना में कई लोगों की जान चली गई. राजनाथ सिंह ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भयावह खबर. रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई जानमाल की हानि से मैं बेहद दुखी हूं. दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.”

There has been an unfortunate incident at New Delhi Railway Station.

Have spoken to Chief Secretary & Police Commissioner and asked them to address the situation.



CS has been asked to deploy relief personnel.



Have instructed CS & CP to be at the site and take control of… — LG Delhi (@LtGovDelhi) February 15, 2025

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि सक्सेना ने कहा कि स्टेशन पर ‘अव्यवस्था और भगदड़' के कारण लोगों की मौत और घायल होने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी व अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुँचाने के निर्देश दिए। इस दुर्घटना में जान गँवाने वाले लोगों के परिवारजनों के… — Amit Shah (@AmitShah) February 15, 2025

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव औ अन्य संबंधित अधिकारियों से बात की. दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए. इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है. उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा, 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चौंकाने वाली घटना. भगदड़ में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना.'

Shocking incident at New Delhi Railway Station. Deeply saddened by the loss of lives in the stampede. My condolences to the bereaved families and prayers for the swift recovery of the injured. — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 15, 2025

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीएलएस) पर स्थिति नियंत्रण में दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंची. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. अचानक भीड़ को निकालने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

Deeply saddened by the unfortunate stampede that occurred at New Delhi Railway Station. My prayers are with all those who have lost their loved ones. The entire team is working to assist all those who have been affected by this tragic incident. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 15, 2025

मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा, 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदयविदारक है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक व निंदनीय है. हमारी मांग है कि मृतकों व घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए व गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए. पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं. घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए.'

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 15, 2025

CM योगी ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.'