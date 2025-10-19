नेपाल का ‘जेन जेड’ समूह राजनीतिक पार्टी बनाएगा; चुनाव लड़ने के लिए शर्तें रखीं

नेपाल के ‘जेन जेड' समूह ने जल्द ही एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना करने की शनिवार को घोषणा की, लेकिन इसने कहा कि अगले वर्ष के आम चुनाव में उसकी भागीदारी कुछ ‘मूलभूत' शर्तें पूरी किए जाने पर निर्भर करेगी. हिमालयी राष्ट्र में पांच मार्च 2026 को चुनाव होने हैं.

युवाओं के नेतृत्व वाले समूह ने पिछले महीने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया साइट पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे के. पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा था.

हाल ही में शुरू हुए ‘जेन जेड' आंदोलन के नेताओं में से एक मिराज धुंगाना के नेतृत्व में समूह ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में अपना एजेंडा पेश किया. ‘जेन जेड' उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि वे ‘जेन जेड' युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मूलभूत मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे. यह समूह मुख्य रूप से दो प्रमुख एजेंडों की वकालत करता रहा है: प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली और विदेशों में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए मताधिकार.