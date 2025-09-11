नेपाल में धीरे-धीरे हालात ठीक हो रहे हैं. नेपाल (Nepal GenZ Protest) से भारत के लिए 123 यात्रियों वाली पहली उड़ान रवाना हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मां पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. पीएम मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं. वहीं पीएम मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे.अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ट्रंप के करीबी युवा एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद ट्रंप ने राष्ट्रीय झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है.

LIVE UPDATES...