54 minutes ago
नई दिल्ली:

नेपाल में धीरे-धीरे हालात ठीक हो रहे हैं. नेपाल (Nepal GenZ Protest) से भारत के लिए 123 यात्रियों वाली पहली उड़ान रवाना हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की मां पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. पीएम मोदी आज वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं. वहीं पीएम मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी करेंगे.अमेरिका की यूनिवर्सिटी में ट्रंप के करीबी युवा एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद ट्रंप ने राष्ट्रीय झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया है.

LIVE UPDATES...

Sep 11, 2025 06:11 (IST)
नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की हालत गंभीर-मीडिया रिपोर्ट

नेपाल में हिंसा के दौरान झुलसीं पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर की हालत गंभीर बताई जा रही है. मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबित अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है. मंगलवार को कुछ नेपाली मीडिया संस्थानों ने बताया था कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी.

Sep 11, 2025 05:54 (IST)
एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों से की बात

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों से बात की और उन्हें सुरक्षित वापस लाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया. महाराष्ट्र के लगभग 150 पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं.

Sep 11, 2025 05:53 (IST)
काठमांडू के लिए हर दिन 4 उड़ानें फिर होंगी शुरू-इंडिगो

इंडिगो ने ट्वीट कर कहा कि काठमांडू में इन असाधारण समय में, हमारी प्राथमिकता आपको आपके प्रियजनों से मिलाना है. 11 सितंबर से, इंडिगो काठमांडू से और काठमांडू के लिए 4 दैनिक निर्धारित उड़ानें फिर से शुरू करेगा. इसके अलावा, नियामक अनुमोदन के अधीन, दो विशेष राहत उड़ानें उसी दिन संचालित होंगी, जो हमारे ग्राहकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए समर्पित हैं. यात्रा को आसान बनाने के लिए, ये राहत उड़ानें विशेष किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी.

Sep 11, 2025 05:50 (IST)
सुशीला कार्की करेंगी नेपाल की सेना से बातचीत

नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार गठन की तैयारी की जा रही है. नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की देश की अंतरिम सरकार की प्रमुख बन सकती हैं. उनको  Gen Z का समर्थन हासिल है. Gen Z प्रदर्शनकारियों ने उनको सेना के साथ बातचीत का नेतृत्व करने के लिए चुना है. वह प्रदर्शनकारियों की तरफ से सरकार गठन पर सेना के साथ बातचीत करेंगी.

Sep 11, 2025 05:48 (IST)
ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या

अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कंजरवेटिव युवा नेता और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 

Sep 11, 2025 05:47 (IST)
नेपाल के मौजूदा हालात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री की टिप्पणी

नेपाल के मौजूदा हालात पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सब कांग्रेस की भूल का नतीजा है.

