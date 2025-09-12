विज्ञापन
17 minutes ago
नई दिल्ली:

नेपाल सरकार के लिए अंतरिम प्रमुख के चयन को लेकर गतिरोध बीते दिन यानि गुरुवार को भी जारी रहा, वहीं राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शांति की अपील करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के भीतर राजनीतिक संकट का समाधान ढूंढना है. अंतरिम सरकार के लिए राजनीतिक बातचीत जारी रहने के बीच काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, जहां सेना संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, सोमवार से शुरू हुए दो दिनों के हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है.

Nepal Crisis Live Updates-:

Sep 12, 2025 08:44 (IST)
कौन हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, जो बन सकतीं हैं नेपाल की कार्यवाहक सरकार की प्रमुख

राष्ट्रपति पौडेल आज सुबह कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं. राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति वर्तमान राजनीतिक गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं के साथ-साथ संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहे हैं. नयी सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया है.

Sep 12, 2025 08:14 (IST)
नेपाल में मारे गए प्रदर्शनकारियों की फैमिली की इंसाफ की मांग

नेपाल में पुलिस द्वारा मारे गए प्रदर्शनकारियों के शोकाकुल परिवार राजधानी में एकत्रित हुए और अधिकारियों के प्रति अपना रोष व्यक्त किया और अपने लापता प्रियजनों के बारे में जानकारी मांगी. परिवारों ने काठमांडू में एक अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर मोमबत्ती जलाकर धरना दिया और न्याय की मांग के लिए नेपाल के सैन्य अधिकारियों से मिलने की योजना की घोषणा की.

Sep 12, 2025 07:18 (IST)
काठमांडू में कर्फ्यू के बीच पटरी पर लौट रही जिंदगी

काठमांडू, नेपाल: 8 सितंबर को संसद भवन में हुई हिंसा के बाद काठमांडू में लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है.

Sep 12, 2025 06:51 (IST)
नेपाल में सत्ता पर सस्पेंस खत्म, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री, आधी रात लगी नाम पर मुहर

नेपाल की अंतिम प्रधानमंत्री के नाम का सस्पेंस खत्म हो गया है. सुशीला कार्की नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी. नेपाल के सेना प्रमुख और राष्ट्रपति ने उनके नाम पर सहमति जता दी है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को चुनाव होने तक नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. अंतरिम सरकार के गठन पर आम सहमति बनाने के लिए नेपाल की राष्ट्रपति, सुशीला कार्की और सेना प्रमुख के बीच काठमांडू में आधी रात को अहम बैठक हुई. GenZ के एक समूह ने सेना को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा था कि वह सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित करे, वरना तबाही मच जाएगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

