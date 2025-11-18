किसका चिकरी बेहतर, सोशल मीडिया यूजर कह रहे ये नेपाली लड़की रामचरण से भी बेहतर

राम चरण बहुत जल्द फिल्म पेड्डी के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ जाह्नवी कपूर हैं. जाह्नवी के साथ उनकी केमिस्ट्री तो चर्चा में है ही लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म का एक गाना भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. ये गाना है चिकरी चिकरी. 7 नवंबर को रिलीज हुआ ये गाना इस वक्त सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर काफी पसंद किया जा रहा है. इनफ्लुएंसर्स और डांसर्स इस गाने पर रील बना रहे हैं और ऐसी ही एक रील सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. ये डांसर नेपाल से हैं और फिलहाल सोशल मीडिया काफी पसंद की जा रही हैं. इन्होंने रामचरण के गाने पर ऐसी बीट पकड़ी है कि बस पूछिए मत. इनके सामने साउथ के स्टार का डांस फीका लगने लगा है.

इस डांसर का नाम आशमा विश्वकर्मा है. इन्होंने इस डांस परफॉर्मेंस के लिए कॉस्ट्यूम भी रामचरण जैसा ही पहना और पूरी परफॉर्मेंस के दौरान अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से डांस को एक नंबर बना दिया. इस डांस को सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो पर करीब 200 से ज्यादा कमेंट्स आ चुके हैं लोग लड़की की बेहद तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, लड़की बेस्ट है. वह बहुत ग्रेसफुल और कैची दिख रही हैं. एक ने लिखा, बेशक लड़की ने शानदार डांस किया. एक ने रामचरण को सपोर्ट किया और लिखा, राम चरण सर को कोई बीट नहीं कर सकता. एक ने लिखा, दोनों ही शानदार लग रहे हैं लेकिन लड़की बहुत सुंदर है और उसके डांस मूव्स भी कमाल के हैं.