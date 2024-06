718 में 78 हैं ग्रेस मार्क, क्या दोबारा NEET एक्जाम देंगे यश, समझें छात्रों का कन्फ्यूजन

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने नीट-यूजी परीक्षा के 1,563 अभ्यर्थियों को ग्रेस देने का फैसला निरस्त कर दिया है और छात्रों को 23 जून को पुन: परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है. हरियाणा के झज्जर की रहने वाले छात्र यश कटारिया ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "मुझे ग्रेस मार्क्स सहित 718 अंक मिले हैं. सभी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए... थोड़ा सा तो गलत हुआ है. हमारे सेट के प्रश्न अलग थे. दोबारा पेपर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सोच रहा हूं, मेरा स्कोर 640 है. मेरा वास्तविक स्कोर एक सुरक्षित स्कोर है..." . अगर आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा.

#WATCH | Jhajjar, Haryana: On re-exam announced for those students who got grace marks in NEET, a student Yash Kataria says, "I got 718 marks including the grace marks. Everyone must accept the Supreme Court's order... My actual score was a safe score..." pic.twitter.com/3c12RGtizI