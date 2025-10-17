विज्ञापन
गीता की शपथ, दफ्तर में गणेश, दिवाली पर मिठाई-जलेबी... ऋषि सुनक तो पक्के इंडियन निकले

ऋषि सुनक ने NDTV के मंच से कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ था, इसके बाद मैं ब्रिटेन पहुंचा. मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं. मैं ब्रिटेन का पीएम बना. तब मैंने भागवत गीता की शपथ ली.

दिवाली पर पारपंरिक रूप से दीये जलाते ऋषि सुनक.
  • ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट में बताया कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ भगवद गीता पर ली थी.
  • उन्होंने स्पष्ट किया कि वे भारत में पैदा हुए हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो उनकी पहचान का हिस्सा है.
  • ऋषि सुनक ने दिवाली की शॉपिंग का अनुभव भी बताया. सुनक ने बंगाली मार्केट से उन्होंने मिठाई-जलेबी ली.
Rishi Sunak in NDTV World Summit 2025: ऋषि सुनक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं. अभी वो ब्रिटेन के सांसद भी हैं. शुक्रवार को ऋषि सुनक NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर नजर आए. जहां उन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े कई राज खोले. ऋषि सुनक ने ऐसी-ऐसी बातें बताई, जिससे यह साबित होती है कि वो भारत से दूर होने के बाद भी पक्के इंडियन हैं. दरअसल ऋषि सुनक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ गीता पर ली. उनके दफ्तर में भगवान गणेश की मूर्ति भी है. ऋषि सुनक ने दिवाली की शॉपिंग के बारे में मिठाई, जलेबी, कुल्फी की खरीदारी के बारे में बताया. 

मैं भारत में पैदा हुआ, हिंदू धर्म मानता हूंः ऋषि सुनक

ऋषि सुनक ने NDTV के मंच से कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ था, इसके बाद मैं ब्रिटेन पहुंचा. मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं. मैं ब्रिटेन का पीएम बना. तब मैंने भागवत गीता की शपथ ली. अब मैं ब्रिटेन का सांसद हूं. मैं अगर कहूं तो मेरे लिए दोनों देशों के बीच का रिश्ता काफी अहम है.  

बंगाली मार्केट में मैंने कुल्फी खाकर पेट भराः ऋषि सुनक

दिवाली शॉपिंग के बारे में ऋषि सुनक ने कहा, "मैं आज सुबह खान मार्केट गया था. मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मिठाई है. मैंने अपनी सास से कहा कि कुछ मीठा खा लेते हैं. फिर हम बंगाली मार्केट गए और मैंने कुल्फी खाकर पेट भर लिया. मेरे पास घर ले जाने के लिए जलेबी और बर्फी भी है."

ऋषि सुनक ने कहा- मेरे पास जलेबी-बर्फी है, मैं इसे घर ले जाऊंगा

उन्होंने यह भी कहा कि मैसूर पाक नहीं, मेरे पास जलेबी और बर्फी है और मैं इन्हें घर ले जाऊंगा. NDTV वर्ल्ड समिट के मंच पर जब ऋषि सुनक अपनी बातें रख रहे थे, तब वहां सामने ऑडियंस में उनके ससुर नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति भी बैठी थीं. ऋषि सुनक की बातें सुनकर ताली बजाते नजर आए. 

