विज्ञापन
विशेष लिंक

रोबॉट के साथ डांस! NDTV वर्ल्ड समिट में जब डॉक्टर मोर के डांस पर थम गई हर नजर

समिट के शुरुआत में नृत्य और विज्ञान का अद्भुत मेल दिखा. मैरिट मोर इस मिलन का नाम हैं. जब वह स्टेज पर होती हैं, तो रोबॉट उनके साथ थिरकता है. वह रोबॉट के साथ थिरकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
रोबॉट के साथ डांस! NDTV वर्ल्ड समिट में जब डॉक्टर मोर के डांस पर थम गई हर नजर
  • एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 की शुरुआत विज्ञान और नृत्य के अद्भुत मेल से हुई, जिसमें मैरिट मोर ने प्रदर्शन किया
  • मैरिट मोर क्वांटम फिजिक्स की प्रोफेसर और पेशेवर बैले डांसर हैं, जो रोबॉट के साथ डांस के लिए प्रसिद्ध हैं
  • कोविड-19 के दौरान मोर ने रोबॉट के साथ नृत्य करना शुरू किया, क्योंकि वे आम लोगों के साथ नृत्य नहीं कर पाईं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजधानी दिल्ली में आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट (NDTVWorldSummit2025News) की शानदार शुरुआत हुई. सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे. समिट की शुरुआत विज्ञान और नृत्य के क्षेत्र में कमाल करने वाली मैरिट मोर के अद्भुत नृत्य के साथ हुआ.

समिट के शुरुआत में नृत्य और विज्ञान का अद्भुत मेल दिखा. मैरिट मोर इस मिलन का नाम हैं. जब वह स्टेज पर होती हैं, तो रोबॉट उनके साथ थिरकता है. वह रोबॉट के साथ थिरकती हैं. मानों दोनों एक दूसरे की लय-ताल को समझ रहे हों.  एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 की शुरुआत इस अद्भुत कला के साथ हुई.   मेरिट मूर  क्वांटम फिजिक्स की प्राफेसर हैं. पेशेवर से बैले डांसर हैं. रोबॉट के साथ अपने डांस के लिए वह जानी जाती हैं. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट उनकी अद्भुत कला का गवाह बना.

मैरिट मोर ने बताया कि मैंने कोविड-19 महामारी के बाद रोबोट के साथ नृत्य करना शुरू किया. उन्होंने बताया क्योंकि इस दौरान वो आम लोगों के साथ नृत्य नहीं कर सकती थीं. उन्होंने इसके बाद बताया कि कैसे वो रोबोट के साथ ही नृत्य करना शुरू कर दीं. फिजिक्स की विशेषण मोर ने बताया कि वो रोबोट को कोड करती हैं, उसके साथ डांस करती हैं. मोर ने तो यहां तक कहा कि AI और रोबोट रोजाना के हमारे बोरिंग काम भविष्य में कर सकते हैं. 

क्या संदेश दिया

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में डॉ. मोर ने बताया कि वह धरती ही नहीं, स्पेस में भी नृत्य का ख्वाब पालती हैं. उन्हें उम्मीद है कि एक दिन जीरो ग्रेविटी में वह विज्ञान और कला के इस संगम को नया आयाम देने में सफल रहेंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTVWorldSummit2025News, Who Is Merritt Moore, Merritt Moore News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com