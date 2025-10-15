विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: एयरोस्पेस और एविएशन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे विक्रम राय

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर को किया जाएगा. इसके एक सत्र में जीई एयरोस्पेस के दक्षिण एशिया प्रभाग के सीईओ विक्रम राय एयरोस्पेस और एविएशन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025: एयरोस्पेस और एविएशन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे विक्रम राय
नई दिल्ली:

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 का आयोजन 17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली में किया जाएगा. इस बहु प्रतिक्षित कार्यक्रम में दुनिया के बड़े नेता और नवाचार करने वाले लोग शामिल होंगे. ये लोग अगले दशक को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे. इस कार्यक्रम के 'द फ्यूचर टेक्स फ्लाइट' शीर्षक वाले सत्र में जीई एयरोस्पेस के दक्षिण एशिया प्रभाग के सीईओ विक्रम राय शामिल होंगे. इस दौरान वो एयरोस्पेस तकनीक के भविष्य, क्षेत्रीय नवाचार, विमानन और एयरोस्पेस क्षेत्रों में बदलाव लाने वाली रणनीतियों पर अपने विचार साझा करेंगे.

कौन हैं विक्रम राय

विक्रम राय जीई एयरोस्पेस, दक्षिण एशिया के सीईओ हैं. वे एक अनुभवी व्यावसायी हैं. उनके पास नागरिक एयरोस्पेस क्षेत्र के एयरलाइंस और हवाई अड्डे के क्षेत्र में काम करने का करीब दो दशक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एचबीई-एवियोसेक से की. यह हवाई अड्डों और प्रसारण की दुनिया की एक स्टार्टअप है. उन्होंने इस कंपनी में 2002 से 2007 तक कई अहम पदों पर काम किया. इसके बाद उन्होंने रोल्स-रॉयस में महाप्रबंधक के रूप में काम किया.

जीई एयरोस्पेस में विक्रम राय का कामकाज 

विक्रम राय 2012 में जीई एविएशन में आ गए. वो 2017 से जीई एविएशन में दक्षिण एशिया में कंपनी के कामर्शियल इंजन व्यवसाय का जिम्मा संभालने के साथ-साथ कई दूसरे वरिष्ठ पदों पर काम किया है. जुलाई 2023 में, उन्हें जीई एयरोस्पेस के दक्षिण एशिया का सीईओ बनाया गया. उनके जिम्मे भारत और इस क्षेत्र में कंपनी की उपस्थिति का विस्तार करने का जिम्मा है. उनके नेतृत्व में, जीई एयरोस्पेस ने स्थानीय एयरलाइनों से दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंजन ऑर्डर हासिल किए हैं. 

विक्रम राय को 2021 में, 'द इकोनॉमिक टाइम्स' ने 40 साल से कम आयु के भारत के सबसे चर्चित बिजनेस लीडरों की सूची में शामिल किया गया. उनके नेतृत्व में जीई एयरोस्पेस का भारत में उत्तरोत्तर विकास हुआ है. 

पढ़ाई-लिखाई और निजी जीवन

विक्रम राय ने नागपुर विश्वविद्यालय के कविकुलगुरु प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उनकी पत्नी, डॉक्टर अर्पिता महाजन राय एनॉटमी की अस्सिटेंट प्रोफेसर हैं. दोनों का एक बेटा है. विक्रम राय अपने परिवार के साथ नई दिल्ली में रहते हैं. दफ्तर के कामकाज से फुरसत मिलने पर विक्रम राय क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. 

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 विचारकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत की हस्तियों को एक मंच पर लाने की अपनी परंपरा को जारी रखे हुए है. इस साल का एक्सप्लोर रिस्क, रिजाल्व और रिन्यूल है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य के लिए संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में शिरकत करेंगे अजीत अगरकर, जानिए करियर से लेकर चीफ सेलेक्टर तक का सफर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTV World Summit 2025, NDTV, Aviation
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com