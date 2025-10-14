एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में शिरकत करेंगे अजीत अगरकर, जानिए करियर से लेकर चीफ सेलेक्टर तक का सफर

Ajit Agarkar in NDTV World Summit 2025: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के पहले दिन मंच पर नजर आएंगे. वह "क्रिकेट का पुनर्निर्माण: टीम इंडिया 2.0 का निर्माण" शीर्षक सत्र का नेतृत्व करेंगे, जिसमें भारतीय क्रिकेट के मौजूदा दौर, टीम में हो रहे बदलावों और भविष्य की दिशा पर चर्चा होगी. यह वह समय है जब भारतीय वनडे टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी जा चुकी है, जिन्होंने रोहित शर्मा की जगह यह ज़िम्मेदारी संभाली है.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025

एनडीटीवी द्वारा आयोजित वर्ल्ड समिट 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 अक्टूबर को आयोजित होगा. यह वैश्विक स्तर का सम्मेलन राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय जगत के प्रमुख नेताओं, नीति-निर्माताओं और विचारकों को एक मंच पर लाएगा. इस वर्ष का विषय है, “जोखिम, समाधान और नवीनीकरण”, जिसके तहत आने वाले दशक में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी.

अजीत अगरकर का इस समिट में शामिल होना न सिर्फ भारतीय क्रिकेट की नई सोच को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि टीम इंडिया 2.0 का निर्माण अब योजनाओं और दूरदर्शिता के नए दौर में प्रवेश कर चुका है.

अजीत अगरकर: शुरुआत से चयन समिति के प्रमुख तक

मुंबई में 4 दिसंबर 1976 को जन्मे अजीत अगरकर का क्रिकेट से जुड़ाव बचपन से ही रहा. सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत आचरेकर ने उनके करियर को दिशा दी. अगरकर ने स्कूल स्तर पर बल्लेबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन किया और जाइल्स शील्ड टूर्नामेंट में तिहरा शतक जड़कर सबका ध्यान खींचा. बाद में उन्होंने गेंदबाजी पर भी ध्यान केंद्रित किया और धीरे-धीरे भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में अपनी पहचान बनाई. अगरकर ने अपनी शिक्षा रूपारेल कॉलेज (माटुंगा) से पूरी की.

अगरकर का क्रिकेट करियर

अजीत अगरकर ने 1 अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोच्चि में अपना वनडे डेब्यू किया. 1998 से 2007 के बीच उन्होंने 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वह 2007 टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य भी रहे. अगरकर ने वनडे में 288 विकेट झटके, जिससे वे जवागल श्रीनाथ (315) और अनिल कुंबले (337) के बाद भारत के तीसरे सबसे सफल वनडे गेंदबाज बने.

चयन समिति प्रमुख के रूप में सफर

बीसीसीआई ने 4 जुलाई 2023 को अजीत अगरकर को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया. उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम ने 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर शानदार सफलता हासिल की. इस दौरान भारतीय क्रिकेट ने बड़े बदलाव भी दिखे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई ली, जबकि युवा खिलाड़ियों ने नई ऊर्जा के साथ टीम में जगह बनाई.

रिकॉर्ड्स और उपलब्धियां

अगरकर ने 23 मैचों में 50 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ा था. यह रिकॉर्ड 2009 तक उनके नाम रहा, जब श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने इसे पीछे छोड़ दिया. उनके नाम भारतीय वनडे इतिहास का सबसे तेज़ अर्धशतक भी दर्ज है जो 2000 में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों में बनाए थे.