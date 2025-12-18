NDTV Indian of the Year 2025 कल: कितने सितारे, कितने सम्मान, कब-कहां देखें, जानें सबकुछ

- NDTV Indian of the Year 2025 समारोह 19 दिसंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा
- समारोह में विज्ञान, बिजनेस, हेल्थ, सोशल इम्पैक्ट, खेल, मनोरंजन समेत 14 क्षेत्रों में सम्मान प्रदान किए जाएंगे
- समारोह में चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्य कांत के अलावा फिल्म, खेल, अर्थ जगत के तमाम सितारे भी शामिल होंगे
भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां कल्पनाएं हकीकत बन रही हैं और इरादे ताकत में बदल रहे हैं. अपनी ताकत से कल्पनाओं को हकीकत के पंख लगाने वाले ऐसे ही लोगों का सम्मान करने के लिए शुक्रवार 19 दिसंबर को NDTV Indian of the Year 2025 समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इसके तहत 14 विविध श्रेणियों में ऐसे भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने सीमाओं को लांघकर नए रास्ते बनाए हैं.
भारत की कहानी अब केवल लिखी नहीं जा रही, बल्कि उन लोगों के इरादों से गढ़ी जा रही है जिनकी कल्पनाएं बदलाव की दिशा तय करती हैं. NDTV इंडियन ऑफ द ईयर उन नायकों का प्रतिबिंब है, जिन्होंने उस वक्त कदम बढ़ाए, जब दुनिया अनिश्चित थी. NDTV सिर्फ उनकी जीत का जश्न ही नहीं मना रहा, बल्कि उनके बुलंद हौसले को सलाम भी कर रहा है.
कब होगा सम्मान समारोह?
NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवॉर्ड सेरेमनी 19 दिसंबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से शुरू होगी.
NDTV इंडियन ऑफ द ईयर, कहां देखें?
NDTV के इस खास इवेंट को आप एनडीटीवी के चैनलों के अलावा यूट्यूब चैनलों पर भी देख सकते हैं. इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा.
किन श्रेणियों में सम्मान दिया जाएगा?
- इंडियन ऑफ द इयर 2025
- साइंस आइकन ऑफ द इयर
- बिजनेस लीडर ऑफ द इयर
- हेल्थ ऑफ द इयर
- डिसरप्टर ऑफ द इयर
- सोशल इम्पैक्ट ऑफ द इयर
- स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द इयर
- डेब्यूटेंट ऑफ द इयर
- एंटरटेनर ऑफ द इयर
- क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑफ द इयर
- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
- ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द इयर
समारोह के प्रमुख चेहरे
- जस्टिस सूर्यकांत — भारत के मुख्य न्यायाधीश
- अश्विनी वैष्णव — केंद्रीय मंत्री
- जान्हवी कपूर — अभिनेत्री
- तृप्ति डिमरी — अभिनेत्री
- रश्मिका मंदाना — अभिनेत्री
- अहान पांडे — अभिनेता
- बॉबी देओल — अभिनेता
- लक्ष्या लालवानी — अभिनेता
- सिद्धांत चतुर्वेदी — अभिनेता
- विजय सेतुपति — अभिनेता और फ़िल्म निर्माता
- नीरज घायवान — निर्देशक और लेखक
- मोहित सूरी — निर्देशक
- ऋषभ शेट्टी — अभिनेता और निर्देशक
- विक्की कौशल — अभिनेता
- आर्यन खान — उद्यमी और फ़िल्म निर्माता
- अरिजीत सिंह — गायक और संगीतकार
- ज़ाकिर खान — कॉमेडियन
- जय शाह — अध्यक्ष, आईसीसी
- आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम
- अभिषेक शर्मा — भारतीय क्रिकेटर
- डी. गुकेश — विश्व शतरंज चैंपियन
- दिव्या देशमुख — शतरंज चैंपियन
- डॉ. अजय कुमार सूद — प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार
- जी. माधवी लता — प्रोफेसर, IISc
- शुभांशु शुक्ला — ग्रुप कैप्टन, भारतीय वायुसेना
- डॉ. संगीता रेड्डी — संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स
- डॉ. प्रत्युष कुमार और डॉ. विवेक राघवन — सह-संस्थापक, सर्वम एआई
- आलख पांडे — संस्थापक एवं सीईओ, फिजिक्सवाला
- सुनील वचानी — सह-संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष, डिक्सन टेक
- वेणु श्रीनिवासन — चेयरमैन एमेरिटस, टीवीएस मोटर
- सत्यनारायण चावा — सीईओ, लॉरस लैब्स
- श्रीधर वेम्बू — सह-संस्थापक एवं चीफ साइंटिस्ट, ज़ोहो
- ललित केशरे — सह-संस्थापक एवं सीईओ, ग्रो
- शांतनु अग्रवाल — संस्थापक, माटी कार्बन
- डॉ. आशीष सातव — सह-संस्थापक, महान ट्रस्ट
- भीम सिंह भावेश — सामाजिक कार्यकर्ता
जूरी में कौन-कौन?
पुरस्कार विजेताओं का चुनाव एक विस्तृत और गहन प्रक्रिया के बाद किया जाएगा. इस साल की जूरी में ये हस्तियां शामिल हैं-
- डॉ. संजीव गोयनका, चेयरमैन आरपी गोयनका ग्रुप
- राजीव मेमानी, चेयरमैन सीईओ अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया व प्रेसिडेंट सीआईआई
- सिरिल श्रॉफ, मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचंद मंगलदास
- राजीव कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग
- राजीव मिश्रा, सह संस्थापक सीईओ वन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट
- शर्मिला टैगोर, अभिनेत्री व पूर्व चेयरपर्सन, सेंसर बोर्ड
ये भी देखें- NDTV Indian of the Year 2025: उत्कृष्टता के सम्मान का महापर्व 19 दिसंबर को
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं