कॉन्सर्ट इकोनमी का Good Times: म्यूजिक-मस्ती ऐसे बन रहा करोड़ों की कमाई और हजारों नौकरियों का लाइव इवेंट

- 2024 में लाइव इवेंट सेगमेंट 12000 करोड़ का था. अगले 3 साल में इसके 19% की दर से बढ़ने का अनुमान है.
- रिपोर्ट बताती है कि हर बड़ा लाइव इवेंट करीब 15 हजार से 20 हजार अस्थायी रोजगार पैदा करता है.
- भारत में कॉन्सर्ट इकोनमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2032 तक 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा में सक्षम हो जाएगी.
भारत के सबसे भरोसेमंद मीडिया संस्थान NDTV ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को नए आयाम में विस्तार देते हुए NDTV Good Times लॉन्च किया है. यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जो लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस के जरिए नए भारत में नया अनुभव प्रदान करेगा. लाइव इवेंट सेगमेंट भारत का तेजी से बढ़ता सेगमेंट है, जो न सिर्फ न जमाने के एंटरटेनमेंट बल्कि इकोनमी और रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.
लाइव एंटरटेनमेंट : तेजी से बढ़ता सेगमेंट
लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर में पिछले कुछ समय से अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है. क्रिएटिविटी, टेक्नोलोजी और आर्थिक संभावनाओं के मेल ने ऐसा मंच तैयार किया है, जो युवाओं को खूब लुभा रहा है. अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में लाइव इवेंट सेगमेंट 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा था और अगले तीन साल में इसके 19 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है.
बड़े शो, बड़ा पैसा
- भारत की कॉन्सर्ट इकोनमी देश में लाइव एंटरटेनमेंट के नए युग की झलक दिखाती है. ईवाई की रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में भारत में 70 से 80 दिनों तक लाइव कॉन्सर्ट हुए थे. ये ऐसे कॉन्सर्ट थे, जिनमें 10 हजार से अधिक लोग शामिल हुए.
- 2024 में कोल्डप्ले के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से लोकल इकोनमी को 641 रुपये करोड़ का फायदा हुआ था. इसमें 72 करोड़ रुपये जीएसटी से मिले थे. होटलों में भारी बुकिंग रही. फ्लाइट्स ओवरबुक हो गईं और दुकानदारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई.
- पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का 'दिल-लुमिनाटी इंडिया टूर 2024' भी जबरदस्त पॉपुलर हुआ था. दो महीने के इंडिया टूर से 13 शहरों में 11.2 करोड़ डॉलर की कमाई हुई थी. इससे लगभग 5,300 नौकरियां पैदा हुईं और 1.3 करोड़ डॉलर का टैक्स रेवेन्यू मिला.
करोड़ों नौकरियां आने का अनुमान
भारत में लाइव इवेंट्स सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म, धमाकेदार म्यूजिक और युवाओं की विशाल भीड़ तक सीमित नहीं रहा है, यह बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाली आर्थिक ताकत भी बन रहा है. ग्लोबल डिजिटल टैलंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर NLB Services की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में कॉन्सर्ट इकोनमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2032 तक यह 1.2 करोड़ नौकरियां पैदा में सक्षम हो जाएगी.
बड़े ही नहीं, छोटे शहरों में भी ग्रोथ
बड़े लाइव इवेंट्स में फोकस वैसे तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू जैसी मेट्रो सिटीज पर रहता है, लेकिन टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी काफी ग्रोथ हो रही है. गुवाहाटी, जयपुर, कोच्चि और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अब बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं. इसका कारण युवाओं की बड़ी आबादी, दिल खोलकर खर्च करने की बढ़ती क्षमता भी है. हाल के वर्षों में कोल्डप्ले, दुआ लीपा, एड शीरन, डीजे स्नेक, गन्स एंड रोजेज़, ब्रायन एडम्स जैसे नामी सितारों के शोज हो चुके हैं. अक्तूबर में ट्रेविस स्कॉट और एनरिक इग्लेसियस के कॉन्सर्ट होने हैं.
पीएम मोदी ने भी किया आह्वान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद में कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट का उदाहरण देकर कॉन्सर्ट इकोनमी को बढ़ावा देने की अपील कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि दुनिया भर के बड़े सितारे आजकल भारत आना चाहते हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी इसके लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना चाहिए. इसके बाद कई राज्य सरकारें अब बड़े इवेंट्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार और लोकल प्रतिभाओं को सपोर्ट जैसे कदम उठा रहे हैं.
