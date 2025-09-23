कॉन्सर्ट इकोनमी का Good Times: म्यूजिक-मस्ती ऐसे बन रहा करोड़ों की कमाई और हजारों नौकरियों का लाइव इवेंट

भारत के सबसे भरोसेमंद मीडिया संस्थान NDTV ने अपनी तीन दशक पुरानी विरासत को नए आयाम में विस्तार देते हुए NDTV Good Times लॉन्च किया है. यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जो लाइव कॉन्सर्ट्स और इमर्सिव कल्चरल एक्सपीरियंस के जरिए नए भारत में नया अनुभव प्रदान करेगा. लाइव इवेंट सेगमेंट भारत का तेजी से बढ़ता सेगमेंट है, जो न सिर्फ न जमाने के एंटरटेनमेंट बल्कि इकोनमी और रोजगार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.

लाइव एंटरटेनमेंट : तेजी से बढ़ता सेगमेंट

लाइव एंटरटेनमेंट सेक्टर में पिछले कुछ समय से अभूतपूर्व तेजी देखी जा रही है. क्रिएटिविटी, टेक्नोलोजी और आर्थिक संभावनाओं के मेल ने ऐसा मंच तैयार किया है, जो युवाओं को खूब लुभा रहा है. अर्न्स्ट एंड यंग (EY) की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में लाइव इवेंट सेगमेंट 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा था और अगले तीन साल में इसके 19 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है.

बड़े शो, बड़ा पैसा