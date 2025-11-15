Globetrotter Event: राजामौली की फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए ग्लोबल कदम, एसएस कार्तिकेय ने की डायरेक्टर की तारीफ

RRR की ऐतिहासिक सफलता के करीब तीन साल बाद एसएस राजामौली अपनी नई मेगाबजट फिल्म को लेकर फिर सुर्खियों में हैं. हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में आज भव्य Globetrotter Event हो रहा है, जहां फिल्म का टाइटल और पहली झलक पेश की जा रही है. इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कार्यक्रम को जियो हॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है. इवेंट से पहले राजामौली सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए साफ कर चुके हैं कि सिर्फ फिजिकल पास वाले लोग ही इस कार्यक्रम में प्रवेश पा सकेंगे.

कार्यक्रम की मेजबानी यूट्यूबर आशीष चंचलानी और मशहूर एंकर सुमा कानाकला कर रहे हैं. फिल्म का टीजर 130 फीट × 100 फीट के विशाल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो इवेंट की सबसे बड़ी खासियत है. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ‘मंदाकिनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन ‘कुम्भ' के किरदार में दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, महेश बाबू का लुक अभी भी गुप्त रखा गया है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है.

इसके साथ ही सह-निर्माता एसएस कार्तिकेय ने मंच पर खड़े होकर अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा, "मैंने सोचा था कि मैं छोटी फिल्में बनाकर शुरुआत करूंगा, धीरे-धीरे प्रोड्यूसर के रूप में आगे बढ़ूंगा और कई साल बाद किसी बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाऊंगा. मुझे लगा था कि इसमें 15 साल लगेंगे. लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था. आज मेरी पहली स्पीच ही एक ग्लोबल मंच पर हो रही है. इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार और हर व्यक्ति एक लीजेंड है, इसलिए मुझे छोटा महसूस होता है लेकिन साथ ही बहुत धन्य भी".

उन्होंने आगे कहा, "मुझे नहीं पता मैं इसका हकदार हूं या नहीं, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूं. यह भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर ले जाने का एक छोटा और विनम्र कदम है और दुनिया को भारत के करीब लाने की कोशिश है. यह सब अपने ही शहर में हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती. मैं केएल नारायण गरु का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 15 साल इंतजार किया और इस फिल्म में हमारे साथ खड़े रहे".